Președintele sârb a transmis un mesaj ferm privind necesitatea pregătirii pentru un posibil conflict, pe fondul evoluțiilor recente din regiune.

Semnarea, pe 18 martie, la Tirana, a unei declarații trilaterale de cooperare în domeniul apărării între Albania, Croația și Kosovo este interpretată de Belgrad drept un pas strategic care vizează direct Serbia.

În opinia liderului de la Belgrad, această inițiativă nu este una defensivă, ci ar putea reprezenta baza unei alianțe militare ostile.

Aleksandar Vučić a susținut că cele trei state își coordonează acțiunile într-un mod care ar putea duce la o confruntare.

„Formează o alianță ca să ne atace. Ei așteaptă o escaladare a conflictului dintre Rusia și Europa, precum și momentul în care izbucnește un război mai amplu în Orientul Mijlociu. Ei așteaptă ca haosul global să le permită să facă acest lucru”, a declarat acesta într-un interviu acordat RTS.

Totodată, președintele sârb a acuzat Croația că ar fi încercat „să submineze Serbia și să se amestece în treburile sale interne” în ultimul an și jumătate, amplificând astfel tensiunile deja existente în regiune.

Declarațiile vin într-un moment în care Europa este deja afectată de războiul din Ucraina, iar tensiunile energetice și militare se resimt în tot spațiul european.

Balcanii rămân o zonă sensibilă, unde echilibrul geopolitic este fragil, iar orice cooperare militară între state poate fi percepută ca o amenințare de către vecini.

În acest context, acordul dintre Albania, Croația și Kosovo este văzut de Serbia ca o schimbare de paradigmă în regiune.

În paralel cu aceste evoluții, Belgradul își întărește poziția militară. Vučić a anunțat achiziția de rachete hipersonice aer-sol din China, cu o rază de acțiune de până la 400 de kilometri.

Aceste sisteme sunt considerate de autoritățile sârbe drept unele dintre cele mai avansate la nivel global și fac parte dintr-o strategie de descurajare în fața unor posibile amenințări externe.

Cu toate acestea, liderul sârb a subliniat că Serbia continuă să mențină o politică de neutralitate militară și relații de cooperare cu NATO.

Nu este prima dată când Aleksandar Vučić lansează astfel de avertismente. În martie 2026, în cadrul prezentării strategiei naționale de dezvoltare, acesta a vorbit despre inevitabilitatea unor noi conflicte militare.

De asemenea, încă din octombrie 2025, președintele sârb declara că „toată lumea se pregătește de război, iar singura întrebare este cine aparține cărei tabere.”

Afirmațiile liderului de la Belgrad readuc în atenție fragilitatea echilibrului din Balcani, o regiune cu un istoric complex de conflicte și rivalități.

Într-un context global marcat de instabilitate, astfel de declarații pot amplifica tensiunile și pot influența percepția asupra securității în Europa de Sud-Est.

Rămâne de văzut dacă aceste avertismente vor conduce la o escaladare reală sau vor rămâne la nivel de discurs politic într-un moment de maximă sensibilitate internațională.