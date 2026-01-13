România a fost aleasă pentru anul 2026 în funcția de președinte al Consiliului Executiv al principalelor agenții de dezvoltare ale ONU, a anunțat marți ministrul de externe, Oana Ţoiu. Alegerea, realizată prin consens în cadrul reuniunii Consiliului Executiv de la New York, reflectă recunoașterea poziției României ca partener de încredere și credibil în cadrul organizației. Mandatul va acoperi întregul an 2026.

”O veste bună din New York: România a câştigat pentru 2026 mandatul de Preşedinte al Consiliului Executiv al celor mai importante agenţii de dezvoltare ONU. Activitatea României la ONU ne-a consolidat poziţionarea de parteneri de încredere, credibili, astfel încât în reuninea Consiliul Executiv de ieri, de la New York, România a fost aleasă prin consens pentru mandatul ce va dura pe parcusul anului 2026”, a anunţat, marţi, ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

Această funcţie va fi exercitată de ambasadorul Cornel Feruţă.

”Funcţia va fi exercitată de Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Cornel Feruţă, un diplomat cu senioritate în formatele multilaterale, cu experienţa şi creativitatea necesare acestui rol, în această perioadă de schimbare.

Mandatul de președinte al Consiliului Executiv al principalelor agenții de dezvoltare ONU va fi asumat de Reprezentantul Permanent al României la Națiunile Unite, ambasadorul Cornel Feruță, un diplomat cu experiență în formatele multilaterale. Ministrul de externe, Oana Ţoiu, a subliniat că echipa României de la New York, coordonată de ambasadorul Feruță, gestionează dosare sensibile și contribuie semnificativ la poziționarea țării în cadrul ONU.

Președinția Consiliului Executiv vine într-un moment important, în care în 2026 se vor aprofunda propunerile de reformă a sistemului ONU. Ambasadorul Feruță va conduce negocierile legate de propunerile Secretarului-General privind comasarea anumitor entități din cadrul organizației.

Consiliul Executiv al agențiilor UNDP, UNOPS și UNFPA este format din 36 de state membre, reprezentative pentru toate regiunile lumii, alese pentru un mandat de trei ani. România face parte din acest consiliu din 2024.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) gestionează un buget de 23,8 miliarde de dolari pentru perioada 2026-2029 și reprezintă principala agenție ONU cu mandat în dezvoltare. PNUD urmărește reducerea sărăciei și a inegalităților, consolidarea statului de drept și a instituțiilor democratice și derulează proiecte în 170 de țări și teritorii pentru îmbunătățirea condițiilor de trai.

Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) va dispune de un buget de 4,8 miliarde de dolari pentru 2026-2029 și își propune să sprijine guvernele în planificarea nevoilor populației, să combată violența de gen și practicile dăunătoare, oferind protecție femeilor, în 150 de țări și teritorii.

Biroul ONU pentru Proiecte Speciale (UNOPS) implementează proiecte în 188 de țări și gestionează un buget estimat la 3 miliarde de dolari. UNOPS furnizează servicii de management de proiect, dezvoltare a infrastructurii și achiziții, contribuind la promovarea păcii, oferirea de ajutor umanitar și atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), fiind o resursă esențială pentru sistemul ONU și partenerii săi.