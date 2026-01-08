Radu Georgescu și-a exprimat recent profunda frustrare față de modul în care actualul Guvern gestionează fondurile europene. Într-o postare publică pe pagina sa de Facebook, el subliniază discrepanța dintre declarațiile oficiale și datele reale privind banii primiți de România de la Uniunea Europeană.

Conform analizei lui Georgescu, în semestrul al doilea al anului 2025, România a înregistrat cel mai scăzut nivel de încasări din fonduri europene din ultimii zece ani. În cazul PNRR, pentru prima dată, țara noastră nu a primit niciun euro în acest interval. Mai mult, în octombrie 2025, România a renunțat la 7 miliarde de euro din fondurile PNRR, o sumă considerabilă, care putea fi folosită pentru dezvoltare.

Situația fondurilor de coeziune nu este mai bună: execuția bugetară arată că în 2025 statul a încasat cu aproximativ 5 miliarde de euro mai puțin decât estimările inițiale. Semestrul al doilea a adus mai puțin de 1 miliard de euro, reprezentând o scădere de circa 80% față de media ultimilor zece ani.

”Am un puternic sentiment de dezamăgire și frustrare. Am sperat că actualul Guvern este altfel, dar nu este. Sunt două posibilități: ori România este în Zona Crepusculară și dispar cifrele din rapoartele financiare, ori Guvernul ne crede proști, gândindu-se că nimeni nu se uită pe rapoarte sau că nu știe să le citească. Săptămâna aceasta, Guvernul a declarat că în semestrul 2 din 2025 fondurile europene primite de la UE au crescut spectaculos. Dacă te uiți pe rapoartele financiare oficiale, însă, vei observa exact contrariul: în semestrul 2 2025 au intrat cele mai puține fonduri europene din ultimii 10 ani”, a spus acesta.

Radu Georgescu atrage atenția că astfel de evoluții afectează mediul privat, pe care el îl consideră esențial pentru economie. De asemenea, antreprenorul critică lipsa de responsabilitate și transparență a Guvernului, considerând că atât declarțiile publice, cât și interpretarea rapoartelor financiare, induc în eroare cetățenii.

De asemenea, acesta notează pe rețeaua de socializare că experiențele recente l-au determinat să renunțe la vot. Pentru el, actualul Guvern poartă responsabilitatea pentru pierderea încrederii celor care susțin mediul privat.