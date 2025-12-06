Într-o nouă ediție a „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a abordat din nou unul dintre subiectele politice care continuă să divizeze opinia publică și după un an de zile.

Este vorba, bineînțeles, despre anularea alegerilor din 2024 și rolul pe care l-ar fi jucat în acest proces Călin Georgescu.

Potrivit lui Ion Cristoiu, anularea scrutinului nu a avut nicio legătură cu motivele oficiale prezentate populației. El a sugerat că adevărata cauză ar fi fost presiunea politică generată de popularitatea tot mai mare a lui Călin Georgescu, despre care crede că a devenit un factor de destabilizare pentru cei aflați la putere.

Cristoiu a explicat că această mobilizare ar fi determinat decidenții să opteze pentru o măsură radicală, anularea completă a procesului electoral.

Jurnalistul a afirmat că acest moment ar reprezenta un punct de cotitură în istoria politică a României, susținând că autoritățile nu au justificat în mod real decizia. El a apreciat că ceea ce ar rămâne „în istorie” este faptul că Georgescu i-ar fi „obligat” pe liderii politici să oprească alegerile pentru a evita un rezultat nedorit.

„Poate că rolul uriaș al lui Călin Georgescu care rămâne în istorie este că i-a obligat să anuleze alegerile. Asta nu se iartă. Puteau să fie mai subtili. Pentru mine singura întrebare este de ce nu au apelat la altă formulă. Nu-mi spune că n-au putut frauda alegerile”, a afirmat Ion Cristoiu.

În cadrul emisiunii, Ion Cristoiu a reiterat ideea că anularea nu a fost determinată de evoluțiile din ziua votului și nici de posibile tensiuni legate de votul din diaspora.

El a spus că reprezentanții puterii au așteptat deliberat până la prânz pentru a face anunțul, astfel încât impactul asupra populației să fie maxim.

Ion Cristoiu a susținut că totul ar fi fost „aranjat” dinainte, iar instituții precum CSAT, Curtea Constituțională și mecanismul de desecretizare ar fi jucat doar un rol formal, menit să ofere aparența unui proces democratic.

El a comparat situația cu modelul decizional din perioada regimului Ceaușescu, unde hotărârile erau luate în altă parte, iar structurile oficiale interveneau doar pentru a le valida.

„Deci eu cred că au lăsat să curgă până la prânz, deci dacă observați… Toți spun că nimeni nu se aștepta. Deci ei trebuiau să facă, nu știu cum să zic, o lovitură să ne paralizeze și eu nu cred… Nu cred, așa cum spun unii, că au lăsat până la prânz și văzând că sondajele nu sunt bune, Diaspora deja începuse… Eu cred că le-au lăsat dinadins. Eu cred că decizia de anulare era cu mult înainte de decizia CCR. Cartea, prefața pe care o am la cartea domnului Tomozei, eu spun un lucru… Tot ce s-a întâmplat, convocarea CSAT, desecretizarea, ședința CCR, ele nu erau decât confirmări, adică de suprafață. Spectacolul pentru a confirma o decizie, asemănător cum spun în prefață cu deciziile pe vremea lui Ceaușescu. În ultimii ani, Ceaușescu lua decizia, dar niciodată nu se spunea că a decis el. Nu, se convoca Comitetul Politic Executiv și s-a hotărât. În cazul de față, jur, imaginea este asta”, a afirmat Ion Cristoiu.

Jurnalistul a afirmat că însuși președintele Klaus Iohannis ar fi convocat CSAT „de ochii lumii”, pentru a crea impresia unei consultări instituționale reale.

În opinia sa, atât CCR, cât și alte instituții-cheie ar fi avut roluri prestabilite, menite să confirme decizia politică deja luată.

Ion Cristoiu a descris întregul proces drept „o spoială de democrație”, articulată astfel încât să pară legitimă în fața publicului.