Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și președintele Nicușor Dan se află în centrul unei dispute legate de noul Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile. În opinia ambilor oficiali, instrumentul legislativ ridică probleme serioase privind protecția datelor personale și limitele constituționale ale ingerinței în viața privată.

Alexandru Rogobete a declarat că a atras atenția încă de la început asupra faptului că registrul nu poate fi considerat echivalentul dosarului electronic al pacientului, care este strict securizat și administrat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ministrul a criticat faptul că mai multe instituții, inclusiv INSP, pot accesa informații sensibile din registru, ceea ce poate duce la folosirea nejustificată a datelor. El a apreciat demersul președintelui de a sesiza Curtea Constituțională și a subliniat necesitatea eliminării monitorizării excesive a datelor medicale.

”Eu îi mulţumesc domnului preşedinte Nicuşor Dan că a făcut acest lucru. Am avut o opinie fermă şi atunci când a fost scrisă această ordonanţă în care am spus că acest Registru, indiferent cât ar fi el de digitalizat şi, poate, securizat, nu reprezintă dosarul electronic al pacientului şi că nu mi se pare normal ca în acest registru la care au acces, pe lângă personalul medical, şi alte persoane, INSP, de exemplu şi nu doar, să poată vedea toate datele care nu au legătură cu scopul şi obiectivul Registrului. Or, el s-a transformat mai mult într-un dosar electronic al pacientului, fapt care, din punctul meu de vedere, nu este în regulă. Mă bucur că domnul preşedinte a făcut acest lucru şi sper Curtea să răspundă rapid şi să elimine această formă de monitorizare a anumitor date medicale care nu au ce căuta într-un registru, din punctul meu de vedere, în cadrul INSP”, a afirmat Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Medika Tv.

Președintele Nicușor Dan a explicat că legea care aprobă ordonanța de urgență prevede păstrarea pe termen nelimitat a datelor medicale, inclusiv a diagnosticelor și a istoricului complet al bolilor, fără posibilitatea solicitării ștergerii acestora, chiar și atunci când nu există risc de transmitere a bolii. Șeful statului consideră că această prevedere constituie o “ingerință disproporționată” în viața privată, contrar articolului 26 din Constituție.

Nicușor Dan a subliniat, totodată, că gestionarea datelor sensibile trebuie să fie însoțită de reguli clare, garanții împotriva abuzurilor și sancțiuni ferme pentru încălcarea confidențialității. Potrivit președintelui, legea sesizată lasă lacune semnificative, folosind termeni neclari și neprecizând exact cine are obligația de raportare și cine poate accesa datele.

”Am sesizat Curtea Constituţională în legătură cu legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile. Legea prevede păstrarea tuturor datelor medicale şi a celor cu caracter personal, inclusiv a diagnosticelor şi a istoricului complet al bolilor, pentru întreaga viaţă a persoanei şi încă cel puţin 180 zile apoi, fără recunoaşterea dreptului de a solicita ştergerea acestora, chiar şi în cazul în care nu există niciun risc de transmitere a bolii. Aceasta reprezintă o ingerinţă disproporţionată în viaţa privată, contrară articolului 26 din Constituţie”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Ambii oficiali au recunoscut importanța digitalizării în domeniul sănătății pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile, dar au insistat că aceste instrumente trebuie să respecte cadrul constituțional și să garanteze protecția adecvată a vieții private și a demnității persoanei.