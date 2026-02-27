ISU Tulcea a anunțat că la ora 8:48 a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care locuitorii au fost informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Avertizarea a fost trimisă prin sistemul național de alertare a populației, ca urmare a informațiilor primite de la structurile responsabile cu supravegherea spațiului aerian.

Reprezentanții ISU au recomandat oamenilor să citească cu atenție mesajul, să urmeze indicațiile autorităților și să-și păstreze calmul. Au precizat că, în cazul în care observă situații care le pot pune în pericol siguranța, trebuie să sune la numărul unic de urgență 112.

Până în prezent, Ministerul Apărării nu a oferit informații noi despre situația din zonă.

„La ora 8:48 a mai fost emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care populaţia este informată asupra posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian, în contextul semnalării unor ţinte în apropierea frontierei României cu Ucraina. Recomandăm cetăţenilor să citească cu atenţie mesajul primit, să respecte indicaţiile autorităţilor şi să îşi păstreze calmul. De asemenea, în cazul în care observă situaţii care le pot pune în pericol siguranţa, sunt rugaţi să apeleze numărul unic de urgenţă 112”, a anunţat ISU Tulcea.

Persoanele din județul Tulcea, mai ales cele aflate aproape de granița cu Ucraina, au primit vineri dimineață, în jurul orei 7:15, un mesaj RO-ALERT. Avertizarea a fost trimisă din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina și este al patrulea mesaj de acest tip transmis de autorități începând de miercuri seara.

În mesajul de alertă extremă, oamenii au fost anunțați că există riscul să cadă obiecte din spațiul aerian. Autoritățile au cerut să rămână calmi și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Dacă nu au acces la un adăpost, li se recomandă să stea în casă, departe de ferestre și de pereții exteriori. Alerta a fost estimată să dureze aproximativ 90 de minute.

Primele avertizări au fost trimise miercuri seara, în jurul orei 18:15, când locuitorii din zona de graniță au fost informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din aer. Joi au mai fost transmise încă două mesaje similare. În ambele zile, Ministerul Apărării Naționale a confirmat că drone rusești au intrat în spațiul aerian al României.

Ministerul Apărării a anunțat că, vineri dimineață, radarele armatei au detectat o dronă aflată în spațiul aerian al Ucrainei, care se deplasa spre nordul județului Tulcea. Deși exista această mișcare în apropierea graniței, drona nu a intrat în spațiul aerian al României. Din motive de siguranță, autoritățile au trimis totuși un mesaj RO-ALERT către populația din județul Tulcea, iar după scurt timp starea de alertă a fost ridicată.

Potrivit Ministerului Apărării, drona a fost observată la ora 06:57. Sistemele de apărare aeriană au fost imediat puse în stare de alertă, iar la ora 07:17 oamenii din zona vizată au primit mesajul de avertizare prin RO-ALERT. Ulterior s-a confirmat că aparatul de zbor nu a pătruns pe teritoriul României, iar la ora 07:47 autoritățile au decis încetarea alertei.

Ministerul Apărării a mai precizat că monitorizează permanent spațiul aerian, în colaborare cu aliații din NATO, pentru a proteja siguranța populației și granițele țării. Situații asemănătoare au avut loc și în ultimele două zile.