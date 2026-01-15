Într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson, Karaganov a afirmat că ar alege Germania și Marea Britanie ca ținte într-un scenariu de atac nuclear. El a susținut că speră ca un astfel de lucru să nu se întâmple, dar a insistat că Germania ar trebui să fie prima, deoarece ar fi sursa unor episoade negative din istoria europeană, în opinia sa.

„Alegerea mea ar fi Marea Britanie și Germania”, a spus Karaganov, adăugând că „Mă rog Atotputernicului să nu se întâmple asta. Dar Germania trebuie să fie prima, pentru că Germania este sursa celor mai rele din istoria Europei.”

Declarațiile au fost făcute în timp ce discuția a ajuns la ideea unei escaladări majore între Rusia și statele europene. Karaganov a prezentat aceste ipoteze ca o formă de reacție la ceea ce el descrie drept implicarea Europei în conflictul din Ucraina, transmite Moscow Times.

Tema unui posibil atac nuclear a apărut după ce Tucker Carlson l-a întrebat ce s-ar întâmpla pentru Europa dacă președintele rus Vladimir Putin ar fi asasinat de ucraineni sau de europeni.

În acest context, Karaganov a spus că Rusia ar reacționa printr-o pedepsire a Europei și a afirmat că Europa ar trebui eliminată de pe harta geopolitică și geostrategică, pe motiv că ar fi o problemă constantă.

El a adăugat că speră ca Statele Unite să nu fie incluse într-o astfel de reacție și a insistat că ținta ar fi Europa, în ansamblu, pe care a prezentat-o ca fiind un obstacol deranjant.

„Ar însemna că am pedepsi — sperăm că nu Statele Unite — dar Europa ar fi ștearsă de pe harta umanității. Ar trebui ștearsă de pe harta geopolitică și geostrategică, pentru că reprezintă un obstacol enervant”, a spus Karaganov.

Karaganov a declarat că un atac nuclear asupra Europei ar putea avea loc în următorii doi ani dacă, în viziunea sa, nu se oprește războiul și instabilitatea din jurul Ucrainei. El a spus că înaintea unui astfel de pas ar exista lovituri cu arme convenționale.

În același timp, Karaganov a afirmat că folosirea armelor nucleare ar fi o greșeală gravă și a prezentat-o drept un păcat dublu, dar a insistat că Rusia ar trebui să recurgă la această opțiune dacă ar considera necesar. El a justificat această idee prin afirmația că ar trebui eliminată o amenințare europeană la adresa umanității.

În octombrie 2024, Karaganov a descris armele nucleare deținute de Rusia ca pe un dar divin, obținut cu ajutorul oamenilor de știință. El ar fi spus atunci că Rusia nu ar trebui să îl supere pe Dumnezeu și că ar trebui să folosească activ aceste arme pentru auto-salvare. Înainte de această declarație, Karaganov ar fi cerut și un atac nuclear împotriva forțelor armate ucrainene.

Separat, publicația Bild a relatat că Karaganov și soția sa ar deține un apartament în Berlin, despre care jurnalistul ar fi spus că propune să fie distrus. Potrivit articolului, el ar fi câștigat aproximativ 850 de euro pe lună din închirierea proprietății. În 2023, după ce ar fi aflat că este posibil să fie sancționat, el ar fi decis să își transfere partea din apartament către soția sa, sub forma unui „cadou”.