Senatul a aprobat legea despre voluntariatul militar. Au fost 79 de voturi pentru și unul împotrivă.

Legea schimbă și completează regulile din domeniul apărării. Legea permite ca, în timp de pace, oamenii care vor să se pregătească militar să poată face armata voluntar. Apare astfel o nouă formă: soldat sau gradat voluntar, în cadrul Ministerului Apărării.

Programul este pentru toți cetățenii români, femei și bărbați, cu vârsta între 18 și 35 de ani, care locuiesc în România și nu au făcut armata înainte. Pregătirea militară de bază durează până la 4 luni. Pe durata pregătirii, participanții primesc gratuit cazare, mâncare, echipament, îngrijire medicală și medicamente. Ei au aceleași drepturi și obligații ca militarii în termen și trebuie să respecte regulile militare.

Cei care urmează programul primesc și bani: o indemnizație egală cu trei salarii medii brute, plătită în rate lunare. După terminarea programului, ei sunt trecuți în rezerva armatei. Dacă cineva nu finalizează pregătirea, trebuie să returneze banii primiți și costurile făcute de armată pentru instruirea sa.

Pregătirea se face în limita banilor alocați Ministerului Apărării.

Proiectul de lege spune că, dacă se declară stare de urgență, stare de asediu, mobilizare sau război, rezerviștii pot fi chemați la armată, în funcție de nevoile instituțiilor de apărare și securitate.

Toți cei care pot fi chemați (tineri apți de armată, rezerviști voluntari și rezerviști) sunt obligați să se prezinte la locul, data și ora menționate în ordinul de chemare. Dacă se declară stare de asediu, mobilizare sau război, iar acești oameni se află temporar în afara țării, au la dispoziție maximum 15 zile de la notificare ca să se prezinte la centrul militar de care aparțin, pentru clarificarea situației lor și pentru a primi ordinul de chemare. Rezerviștii voluntari care sunt plecați din țară trebuie, în caz de urgență, asediu, mobilizare sau război, să se prezinte la unitatea militară unde sunt angajați, în termenul stabilit în contract. Proiectul de lege mai spune că soldații și gradații activi sunt considerați militari profesioniști, la fel ca ofițerii, maiștrii militari și subofițerii.

Senatul a fost forul decizional pentru acest proiect.

Senatorul USR Sorin Șipoș a spus că legea nu introduce obligații noi și nu schimbă principiile de bază ale apărării României, ci aduce claritate, coerență și realism. El a explicat că proiectul întărește rezerva operațională, dezvoltă voluntariatul și creează un cadru legal pentru pregătirea militară în timp de pace, fără să reintroducă serviciul militar obligatoriu, dar asigurând totodată capacitatea statului de a reacționa în situații excepționale. Potrivit lui, legea se concentrează pe pregătire, responsabilitate și adaptarea statului la realitățile de securitate actuale, respectând drepturile cetățenilor și controlul democratic.

„Proiectul întăreşte rezerva operaţională, dezvoltă componenta de voluntariat şi creează cadrul legal pentru pregătirea militară pe timp de pace, fără a reinstala serviciul militar obligatoriu, dar asigurând capacitatea statului de a reacţiona în situaţie excepţională. Este o lege despre pregătire, nu despre constrângere, despre responsabilitate şi despre adaptarea statului român la realităţile de securitate ale prezentului, cu respect pentru drepturile cetăţenilor şi pentru control democratic”, a zis Șipoș.

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a subliniat că prin această lege nu se reintroduce stagiul militar obligatoriu, ci se stabilesc condiții clare pentru ca tinerii între 18 și 35 de ani să poată face stagiul militar voluntar. Ea a mai precizat că legea permite angajatorilor să le păstreze locurile de muncă pe perioada celor patru luni de pregătire militară și a afirmat că securitatea este o responsabilitate, nu un joc.