Într-un context marcat de competiția acerbă pentru talente și de volatilitatea economică, companiile se orientează tot mai mult către mobilitatea transfrontalieră a angajaților ca instrument de retenție și dezvoltare.

Potrivit studiului EY Mobility Reimagined Survey 2026, experiențele internaționale au un impact direct asupra loialității angajaților. Nu mai puțin de 80% dintre respondenți au declarat că ultima lor misiune în străinătate i-a determinat să rămână în companie, în creștere semnificativă față de anul precedent.

Această tendință reflectă o schimbare de paradigmă: mobilitatea nu mai este doar un beneficiu, ci devine un instrument strategic pentru păstrarea angajaților și pentru creșterea performanței organizaționale.

Pe lângă oportunitățile internaționale, angajații pun un accent tot mai mare pe flexibilitate și adaptabilitate.

Studiul arată că 88% dintre participanți consideră flexibilitatea politicilor de mobilitate drept un element important, față de 70% în anul anterior.

Diferențele sunt și mai pronunțate în cazul generației Z, care este de aproape două ori mai predispusă decât alte generații să considere flexibilitatea „extrem de importantă”.

Acest lucru obligă companiile să-și regândească strategiile de resurse umane și să ofere soluții personalizate, adaptate nevoilor angajaților.

Un alt element central al studiului îl reprezintă rolul tot mai important al inteligenței artificiale generative (GenAI) în gestionarea mobilității globale.

Aproximativ 72% dintre echipele de mobilitate utilizează deja aceste tehnologii pentru a crește viteza și consistența proceselor.

Cu toate acestea, doar 51% dintre organizații au încredere că datele pe care le folosesc sunt suficient de precise pentru a susține o transformare completă.

Această discrepanță evidențiază una dintre principalele provocări: tehnologia avansează rapid, dar infrastructura de date și procesele interne nu țin întotdeauna pasul.

Claudia Sofianu, Partener și lider al departamentului People Advisory Services în cadrul EY România, subliniază că mobilitatea globală a depășit rolul tradițional de suport și a devenit un element esențial în strategia de business.

„Pentru organizațiile din România și din regiune, mobilitatea globală nu mai este o funcție de suport, ci o decizie de business cu impact direct asupra retenției, creșterii și competitivității. Studiul arată că diferența reală o fac încrederea și viteza: încrederea în date, în tehnologie și în capacitatea organizației de a gestiona conformitatea într-un context reglementat tot mai complex. Integrarea inteligenței artificiale generative în mobilitate poate accelera semnificativ aceste procese, dar numai acolo unde fundația de date este solidă. Altfel spus, tehnologia amplifică strategia – nu o înlocuiește.”

Declarația reflectă tendința companiilor de a integra mobilitatea în planificarea strategică, nu doar în operațiunile de zi cu zi.

Deși mobilitatea globală oferă beneficii evidente, implementarea acesteia rămâne dificilă.

Studiul arată că 95% dintre respondenți consideră că respectarea reglementărilor încetinește procesele, afectând capacitatea companiilor de a acționa rapid.

În plus, 51% dintre angajatori au declarat că au pierdut oportunități economice în ultimii doi ani din cauza problemelor legate de imigrare.

Aceste date evidențiază impactul direct al birocrației asupra competitivității companiilor.

Pentru a face față acestor provocări, organizațiile își intensifică investițiile în tehnologie.

Aproximativ 75% dintre angajatori intenționează să crească bugetele alocate soluțiilor digitale de mobilitate, în creștere față de 66% în anul precedent.

De asemenea, 72% dintre companii extind utilizarea inteligenței artificiale, iar 97% estimează reduceri de costuri în următoarele 12 luni ca urmare a acestor investiții.

Cu toate acestea, doar 47% dintre respondenți consideră că platformele tehnologice utilizate sunt cu adevărat fiabile, ceea ce limitează beneficiile acestor transformări.

Pe termen lung, mobilitatea globală devine un instrument esențial pentru dezvoltarea capitalului uman.

Studiul arată că 26% dintre angajatori utilizează mobilitatea pentru atragerea și retenția angajaților, iar 24% pentru a aloca competențele acolo unde sunt cel mai necesare.

În același timp, doar 19% dintre funcțiile de mobilitate sunt considerate a avea un nivel ridicat de încredere, ceea ce indică un potențial semnificativ de îmbunătățire.

Studiul EY arată că mobilitatea globală și inteligența artificială vor redefini piața muncii în anii următori.

Companiile care vor reuși să integreze aceste elemente într-o strategie coerentă, bazată pe date de calitate și procese eficiente, vor avea un avantaj competitiv semnificativ.

În același timp, organizațiile care nu reușesc să depășească problemele legate de încredere, conformitate și infrastructură riscă să piardă oportunități importante într-un mediu economic tot mai dinamic.