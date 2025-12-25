Andrei Caramitru a scris pe contul său de Facebook că echipa formată din Ilie Bolojan și Alexandru Nazare reprezintă una dintre cele mai solide formule pe zona de finanțe publice și că aceasta ar putea ajuta România să iasă din dificultățile bugetare actuale.

Potrivit lui Caramitru, datele arată deja o îmbunătățire a situației fiscale. El a susținut că deficitul bugetar înregistrat în acest an este mai mic cu aproximativ 4 miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă aproape 1% din PIB. În aceste condiții, analistul estimează că deficitul de la finalul anului ar putea ajunge la 8–8,5% din PIB, menționând însă că o parte importantă a cheltuielilor provin din angajamente asumate anul trecut și împinse în acest an. El a subliniat că măsurile adoptate au fost aplicate doar de câteva luni, iar efectele lor se văd nu doar în venituri, ci și în reducerea costurilor.

Pentru anul viitor, Caramitru apreciază că România se îndreaptă spre un deficit de 6–6,5% din PIB, chiar și în contextul relaxării unor taxe. Într-un scenariu optimist, în care economia își revine, deficitul ar putea coborî sub 6% în 2026 și sub 4% în 2027.

Analistul s-a arătat încrezător în evoluția economiei anul viitor, invocând două motive principale: scăderea inflației după ultimele liberalizări de prețuri, corelată cu reducerea taxei pe venit și a cotației petrolului, ceea ce ar putea duce la scăderea dobânzilor și stimularea investițiilor private, precum și intrarea unui volum semnificativ de fonduri europene în economie.

Totodată, Caramitru a avertizat că, în anii următori, creșterea economică nu mai poate fi susținută prin consum, majorări salariale și de pensii decise administrativ, ci trebuie să se bazeze pe investiții și pe creșterea productivității muncii. El a atras atenția asupra dezechilibrului dintre nivelul consumului și capacitatea reală de producție a economiei, subliniind că acest model nu este sustenabil pe termen lung.

În opinia sa, pentru ca românii să câștige mai mult, statul ar trebui să reducă semnificativ cheltuielile publice, astfel încât să poată scădea taxele și să crească veniturile nete. E a pledat pentru o implicare mai mare pe piața muncii, pentru reconversie profesională și pentru renunțarea la dependența de ajutoare sociale nemeritate. În același timp, Caramitru a subliniat necesitatea unor investiții mai inteligente, în special în tehnologie, pentru a crește competitivitatea economiei românești.

„Eu am scris aici ca – pe finanțe – echipa Bolojan-Nazare e top top top. Și ne vor scoate din belea.

Cifrele sunt așa : – anul ăsta până acum deficitul e mai mic cu 4 miliarde Ron decât anul trecut, cu aproape 1% din pib. Deci vom fi undeva între 8 – 8 și ceva deficit la finalul anului (dar cu multe cheltuieli venite de anul trecut – împinse anul ăsta). Și atenție – măsurile au avut efect doar câteva luni. Si se vad și în costuri nu doar în venituri – anul viitor suntem spre direcția de 6-6.5% deficit deși s-au relaxat câteva taxe. Dar – poate fi și mai bine DACĂ economia își revine, adică să fie deficit sub 6% (și sub 4% în 2027). – eu cred ca economia va merge bine la anul. Am 2 motive. (1) Inflația va scădea după ultimele liberalizări de prețuri – scăderea taxei pe venit + scaderea cotației petrolului; adică scad dobânzile ceea ce crește investițiile private și (2) intrare de foarte mulți bani europeni.

Atenție însă – în următorii ani economia trebuie să crească NU bazat pe consum / salarii și pensii mărite din pix – ci din investiții și muncă in plus. Dezechilibrul este ca se consumă prea mult față de cât producem de fapt (știu, sună nasol, cum să nu consumăm, dar asta e realitatea – nu te poți întinde mai mult deci ai plapuma, dacă nici acum nu am înțeles …)

Dacă vrem să câștigăm mai mult – trebuie așa : – să TĂIEM costurile la stat ca să putem reduce taxele să ne crească așa netul – SĂ MUNCIM MAI MULT ȘI MAI BINE. Nu să zacem pe la birt cu ajutoare sociale. Reconversie profesională, plus munca de orice fel – orice muncă e bună, sfatul tâmp pe ajutoare e RĂU – să INVESTIM cu cap mai mult – tehnologie mai bună, care ne crește competitivitatea”, a scris Caramitru.

Declarațiile sale au generat numeroase reacții în secțiunea de comentarii. Unii români au susținut ideea că există locuri de muncă disponibile și că sistemul de ajutoare sociale și pensiile speciale ar trebui reformate radical, afirmând că refuză să mai susțină financiar astfel de categorii. Alții au fost mult mai pesimiști, considerând că măsurile sunt insuficiente și tardive și că mediul privat va fi grav afectat anul viitor, pe fondul închiderii firmelor și al creșterii impozitului pe dividende.

Au existat și opinii care avertizează asupra unei crize economice iminente, după o ultimă perioadă de consum excesiv la final de an, precum și voci care susțin că o eventuală revenire economică ar putea fi compromisă de schimbări politice viitoare.

În același timp, unii comentatori au subliniat că dezvoltarea economică reală ar trebui să se bazeze pe creșterea competitivității și a exporturilor, salutând inițiativele de promovare a produselor românești pe piețele externe.