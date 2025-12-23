Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că, în zilele de miercuri 24 decembrie, joi 25 decembrie și vineri 26 decembrie 2025, se instituie restricții de circulație pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane.

Miercuri, 24 decembrie, restricțiile se aplică în intervalul orar 18:00–22:00, iar în zilele de joi și vineri, 25 și 26 decembrie, între orele 06:00 și 22:00. Măsura este valabilă pe ambele sensuri de mers ale DN7, pe tronsonul Pitești – Râmnicu Vâlcea – Vestem, între intersecțiile cu DN7C și DN1.

Potrivit CNAIR, restricțiile sunt instituite în baza Ordinului MT–MAI nr. 1249-132/2018, iar nerespectarea acestora constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

„Potrivit ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de miercuri 24 decembrie (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), joi 25 decembrie (prima zi de Crăciun), vineri 26 decembrie (a doua zi de Crăciun) 2025”, transmite CNAIR.

Tot în contextul sărbătorilor de iarnă, CNAIR a anunțat că sectorul de autostradă Focșani – Adjud, parte din Autostrada Moldovei, va fi deschis traficului marți, 23 decembrie 2025, la ora 11:00.

„Sectorul de autostradă Focşani – Adjud se deschide mâine, 23 decembrie 2025, la ora 11:00. Înainte de Crăciun se va circula pe încă 50 de kilometri din A7 (Autostrada Moldovei)”, a transmis luni directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Prin deschiderea acestui tronson, șoferii vor putea circula pe încă aproximativ 50 de kilometri din A7 înainte de Crăciun. Potrivit datelor oficiale, în cursul anului 2025 au fost dați în folosință 195 de kilometri de autostradă din totalul de 319 kilometri prevăzuți pe Autostrada Moldovei.

Reprezentanții CNAIR arată că noile tronsoane de autostradă deschise în acest an schimbă semnificativ perspectivele de mobilitate și dezvoltare economică ale regiunii Moldovei.

„Economia Moldovei are acum o nouă perspectivă”, consideră șeful CNAIR.

Finalizarea etapizată a A7 este considerată un element esențial pentru conectarea regiunii la rețeaua națională de infrastructură rutieră de mare viteză.