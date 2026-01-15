Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită ferm permiterea tranzitului România-Croația pe ruta utilizată până la 31 decembrie 2025 și eliminarea ocolului forțat, taxat și considerat disproporționat, impus începând cu 1 ianuarie 2026.

Potrivit UNTRR, noile restricții de tranzit și de circulație introduse de Ungaria au un impact sever asupra transportului rutier internațional de marfă. Acestea determină ocoliri forțate prin zona Budapesta, generează costuri suplimentare de peste 200 de euro pe sens, duc la triplarea timpilor de tranzit și provoacă întârzieri majore în livrări, cu efecte directe asupra derulării contractelor comerciale.

În același timp, transportatorii întâmpină dificultăți în respectarea timpilor de conducere și de odihnă ai șoferilor, iar lanțurile logistice își pierd predictibilitatea, ceea ce reduce competitivitatea firmelor românești de transport.

„UNTRR acționează în numele transportatorilor români și solicită ferm autorităților ungare permiterea tranzitului România–Croația pe ruta utilizată până la 31 decembrie 2025, cu renunțarea la ocolul forțat, taxat și disproporționat de peste 200 km impus de la 1 ianuarie 2026”, a scris UNTRR pe Facebook.

UNTRR consideră că aceste măsuri sunt abuzive și contravin legislației Uniunii Europene, în special principiilor privind libera circulație a mărfurilor, proporționalitatea și nediscriminarea. În acest context, organizația formulează mai multe solicitări în numele transportatorilor români, printre care permiterea imediată a tranzitului România-Croația pe ruta utilizată până la 31 decembrie 2025, inclusiv pe traseul Szeged-Baja-M6.

De asemenea, UNTRR cere clarificarea oficială, unitară și predictibilă a regulilor de tranzit internațional, precum și reevaluarea urgentă a măsurilor care obligă la ocoliri considerate disproporționate și costisitoare.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România a demarat deja demersuri instituționale atât la nivel național, cât și la nivel european și își rezervă dreptul de a sesiza Comisia Europeană cu privire la aceste restricții impuse de autoritățile ungare.

