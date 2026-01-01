Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni care călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene vor putea utiliza serviciile de telefonie mobilă fără costuri suplimentare, în aceleași condiții ca în țara de origine. Programul „Roam Like at Home” le permite să sune, să trimită mesaje și să folosească datele mobile la tarife naționale, beneficiind de aceeași calitate și viteză a conexiunii ca acasă.

Măsura funcționează reciproc, astfel încât cetățenii europeni aflați în Republica Moldova se pot bucura de aceleași facilități. Decizia de includere a Moldovei în sistemul UE a fost aprobată de Consiliul Uniunii Europene în vara anului trecut, după finalizarea transpunerii legislației europene privind roamingul în cadrul național.

Această integrare marchează un pas important în apropierea Moldovei de piața unică europeană și reflectă angajamentul UE de a facilita conectivitatea digitală și standardele comune în comunicațiile electronice.

Anterior, moldovenii beneficiau deja de tarife reduse la roaming în baza unui acord semnat în 2024 între autoritățile naționale și Uniunea Europeană, iar noul program extinde aceste avantaje, eliminând complet taxele suplimentare pentru comunicațiile mobile în spațiul european.

Vodafone

Începând cu 1 ianuarie 2026, utilizatorii Vodafone pot folosi serviciile de telefonie mobilă în Republica Moldova la aceleași tarife ca acasă, ca urmare a alinierii la reglementările europene privind roamingul. Această măsură face parte din extinderea zonei „Roam Like at Home”, care include acum și Republica Moldova și Ucraina.

Clienții Vodafone pot utiliza minutele și SMS-urile incluse în abonament sau cartela lor pentru a apela numere din România sau pentru a trimite mesaje către numere locale din Moldova, fără costuri suplimentare. Traficul de date mobile din abonament poate fi folosit și el, însă există o limită de consum în roaming, stabilită în funcție de valoarea abonamentului, conform politicii de utilizare rezonabilă.

Dacă beneficiile incluse în abonament sunt depășite, se aplică tarife reglementate: apelurile efectuate costă aproximativ 0,023 €/minut, apelurile primite 0,002 €/minut, SMS-urile 0,004 €/mesaj, iar traficul de date 1,5 €/GB. Comparativ cu perioada anterioară, plafonul maxim pentru internet a scăzut semnificativ, oferind transparență și predictibilitate în costuri pentru utilizatori.

Orange

Minutele și SMS-urile incluse în pachet pot fi utilizate pentru apeluri către România sau către numere locale din Moldova, iar apelurile primite rămân gratuite. Traficul de date mobil este accesibil din abonamentul național, respectând o limită calculată în funcție de valoarea pachetului, conform Politicii de Utilizare Rezonabilă.

Dacă se depășesc beneficiile incluse sau limita de date pentru roaming, se aplică tarife reglementate: internet suplimentar costă aproximativ 1,5 €/GB, apelurile ieșite 1,90 lei/minut, iar SMS-urile 0,60 lei/mesaj.