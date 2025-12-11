Chișinăul are prima bursă de energie electrică, care aduce beneficii atât consumatorilor, cât și afacerilor. Odată cu lansarea acestei burse, orașul a reușit să facă prima tranzacție pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), pe platforma Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), iar tranzacția a fost realizată de SA Energocom.

Reprezentanții Ministerului Energiei din Republica Moldova au explicat că SA Energocom a cumpărat simbolic 1 MWh pentru a testa funcționarea bursei și modul în care aceasta poate ajuta la diversificarea și transparentizarea achizițiilor de energie. Ei au spus că prin această operațiune a început un nou capitol pentru sectorul energetic național.

„SA Energocom a achiziționat în mod simbolic 1 MWh. Testul are drept scop verificarea operabilității și funcționalității noii piețe, precum și evaluarea modului în care aceasta poate sprijini diversificarea și transparentizarea mecanismelor de achiziție a energiei electrice. Prin această operațiune a fost dat startul unui nou început pentru sectorul energetic național”, au afirmat reprezentanții Ministerului Energiei din Republica Moldova.

Potrivit sursei citate anterior, PZU este un pas important pentru a dezvolta un sistem de energie competitiv, sustenabil și conform standardelor europene. Ei au explicat că piața permite stabilirea prețului în mod transparent, în funcție de cerere și ofertă, în intervale scurte de timp, și va permite chiar aplicarea tarifelor diferite în funcție de oră. Lansarea PZU nu este doar o schimbare tehnică, ci și strategică, pentru că ajută la securitatea energetică, atrage investiții în producție și infrastructură și pregătește legătura cu piețele europene de energie.

Actualul director al Consiliului de Administrație al ANRE, Constantin Borosan, fost secretar de stat al Ministerului Energiei, a explicat beneficiile bursei de energie electrică.

El a spus că una dintre principalele avantaje pentru consumatori este că aceștia pot primi oferte mai bune de la furnizori dacă își adaptează consumul. Furnizorii pot propune, de exemplu, prețuri mai mici decât cele reglementate dacă clienții consumă mai multă energie la amiază și mai puțin în orele de vârf sau dacă își ajustează modul de funcționare și procesele de consum pentru a fi mai eficiente.

Borosan a menționat că acesta este cel mai mare beneficiu pentru consumatori. El a adăugat că producătorii de energie pot vinde energia produsă în fiecare oră, în funcție de cerere și ofertă, și că Moldova are aproximativ 1.000 MW de capacitate în energie regenerabilă, toți aceștia fiind potențiali vânzători.

Potrivit lui, atunci când piața moldovenească se va conecta la piața unică europeană, prețul energiei la aceeași oră în Republica Moldova și România va fi același. Borosan a explicat că funcționarea bursei, cu tranzacții orare, stimulează concurența între participanți, ceea ce duce la servicii mai bune și la scăderea prețurilor. El a subliniat că prețul energiei pe bursă se formează transparent, în condiții de piață și concurență.