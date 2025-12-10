Chișinăul a transmis un mesaj ferm către Tiraspol, cerând oprirea acțiunilor care afectează elevii și cadrele didactice din cele opt școli cu predare în limba română din regiune. Subiectul a fost abordat în cadrul întâlnirii grupurilor de lucru pentru educație, la care au participat experți de pe ambele maluri ale Nistrului.

Autoritățile notează că „discuţiile s-au axat pe funcţionarea instituţiilor de învăţământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, respectarea drepturilor elevilor şi soluţionarea aspectelor tehnice de actualitate”. Chișinăul a insistat asupra „încetării oricăror forme de presiune asupra elevilor şi cadrelor didactice din cele opt şcoli cu predare în limba română, inclusiv stoparea practicilor de înregistrare ilegală a minorilor în structuri militare ilegale”.

Potrivit comunicatului, au fost remarcat progrese legate de complexul de clădiri al Liceului Teoretic „Evrika” din Rîbniţa, inclusiv avansarea procedurilor de expertiză și delimitare a imobilelor.

De asemenea, a fost reiterată necesitatea identificării unei soluții pentru întoarcerea Liceului „Ștefan cel Mare și Sfânt” în sediul din Grigoriopol, în conformitate cu angajamentele internaționale și cu interesul superior al copilului.

Chișinăul a atras atenția și asupra situației tarifelor pentru instituțiile cu predare în limba română. În comunicat se menționează că „a fost atrasă atenţia asupra impactului majorării unilaterale a tarifelor la serviciile comunale aplicate instituţiilor cu predare în limba română, fiind solicitată revenirea la condiţiile valabile până la sfârşitul anului 2023”.

O altă problemă ridicată vizează accesul elevilor Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol la spații adecvate pentru orele de educație fizică: „a fost cerută şi identificarea unei soluţii pentru asigurarea accesului elevilor (…) la spaţii adecvate pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică”.

Pe marginea solicitărilor ridicate de partea transnistreană, Chișinăul a subliniat că tinerii din regiune beneficiază de toate oportunitățile prevăzute în legislația națională: acces la instituțiile de pe malul drept al Nistrului, posibilitatea de a studia peste hotare conform standardelor europene și integrarea pe piața muncii din Republica Moldova.

Autoritățile au mai precizat că procedurile de admitere în învățământul superior „sunt aplicate uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova”.