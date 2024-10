Uniunea Europeană (UE) va oferi Republicii Moldova un ajutor financiar în valoare de 1,8 miliarde de euro, cel mai mare de la proclamarea independenţei ţării, adică din anul 1991 încoace. Banii vor fi direcţionaţi pentru finanţarea reformelor vitale şi a investiţiilor care vor accelera dezvoltarea economică a țării vecine.

Anunţul a fost făcut joi, 10 octombrie 2024, de preşedintele Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Chişinău. Vizita sa subliniază relaţiile tot mai strânse dintre Chişinău şi Bruxelles.

Maia Sandu candidează pentru un al doilea mandat prezidenţial. Alegerile prezidențiale din Republica Moldova au loc în paralel cu un referendum pentru înscrierea în Constituţie a aderării țării la UE ca „obiectiv strategic”.

Preşedintele Comisiei Europene (CE) crede că locul țării vecine este în UE. Ea a observat cum Republica Moldova a făcut „progrese remarcabile” de când a devenit ţară candidată la UE.

Dear President, @sandumaiamd, it’s always a pleasure to come and meet you in Chisinau.

I can feel Europe’s pulse beating here.

Moldova has shown time and again how vibrantly European it is.

I believe your country’s place is in our European Union. pic.twitter.com/IX8GIs6HX2

