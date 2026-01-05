Republica Moldova face un nou pas concret pe drumul integrării europene, odată cu eliminarea tarifelor de roaming între Chișinău și Uniunea Europeană.

Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni care călătoresc în statele UE, precum și cetățenii europeni care vizitează Republica Moldova, vor putea utiliza serviciile de telefonie mobilă la aceleași tarife ca în țara de origine, fără costuri suplimentare pentru apeluri, mesaje sau date mobile.

Măsura este posibilă în baza aplicării acordului „Roam Like at Home” (RLAH), considerat un beneficiu direct și tangibil al apropierii Republicii Moldova de spațiul comunitar.

Autoritățile de la Chișinău au explicat că eliminarea tarifelor de roaming este rezultatul unei cooperări strânse între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a arătat că acest acord confirmă apropierea Moldovei de standardele europene în domeniul telecomunicațiilor și al protecției consumatorilor.

Oficialul a subliniat că beneficiile se vor resimți direct în viața de zi cu zi a cetățenilor, în special pentru cei care călătoresc frecvent în spațiul european.

Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării au precizat că operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova vor adapta serviciile oferite astfel încât tarifele practicate în Uniunea Europeană să fie similare celor naționale.

În acest mod, utilizatorii vor putea apela, trimite mesaje și folosi internetul mobil fără teama unor costuri ridicate, beneficiind de acces mai facil și mai accesibil la comunicații electronice în timpul călătoriilor.

„Operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova vor adapta serviciile disponibile la tarife similare cu cele naționale, pentru a putea călători fără griji în spațiul european, beneficiind de internet și apeluri mult mai accesibile”, au explicat reprezentanții ministerului.

Decizia privind eliminarea roamingului a fost adoptată oficial de Consiliul Uniunii Europene la data de 25 iulie 2025, iar aplicarea efectivă începe de la 1 ianuarie 2026.

Măsura vine în completarea unui acord anterior, semnat în 2024, care a permis deja reducerea semnificativă a tarifelor de roaming pentru cetățeni și mediul de afaceri.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a transmis că Republica Moldova, stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, este tot mai conectată la piața și spațiul european.

Oficialii MAE au explicat că eliminarea roamingului reprezintă un pas suplimentar în procesul de integrare economică treptată pe piața internă a Uniunii Europene, obiectiv prevăzut în Acordul de Asociere.

Potrivit autorităților, beneficiile actuale vin să completeze eforturile anterioare și demonstrează că integrarea nu se rezumă doar la reforme instituționale, ci aduce avantaje directe pentru cetățeni și companii.

„Pentru Republica Moldova, această decizie reprezintă un nou pas în procesul de integrare economică treptată pe piața internă a Uniunii Europene, obiectiv prevăzut în Acordul de Asociere. Beneficiile actuale vin în completarea acordului din 2024, care a permis deja reducerea semnificativă a tarifelor de roaming pentru cetățeni și mediul de afaceri”, transmite MAE de la Chișinău.

Accesul mai ieftin la comunicații mobile este considerat important atât pentru mobilitatea persoanelor, cât și pentru activitatea mediului de afaceri, în special pentru firmele care operează pe ambele piețe.

În paralel, Republica Moldova a înregistrat în ultimul an cel mai mare progres dintre toate statele candidate la aderarea la UE. Cu toate acestea, deschiderea negocierilor pe capitole este întârziată de blocajul impus de Ungaria în privința Ucrainei, cele două state fiind tratate la pachet în procesul de extindere.

Raportul anual de extindere al Comisiei Europene, publicat la 4 noiembrie, arată că Republica Moldova este pregătită să deschidă trei dintre cele șase capitole de negociere cu Uniunea Europeană. Documentul subliniază că țara a făcut progrese semnificative în implementarea reformelor, în pofida unor provocări externe majore, inclusiv războiul hibrid declanșat de Federația Rusă.

Comisia Europeană a constatat că Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea clusterelor privind fundamentele Uniunii Europene, relațiile externe și piața internă. În același timp, evaluarea arată că sunt necesare progrese suplimentare în domenii precum politica economică și financiară, mediul și schimbările climatice, precum și justiția și drepturile fundamentale.

Reprezentanții Comisiei au transmis că se așteaptă ca Republica Moldova să îndeplinească în perioada următoare și condițiile pentru deschiderea celorlalte clustere și că vor depune eforturi pentru ca toate capitolele să poată fi avansate înainte de sfârșitul anului.

Totodată, oficialii europeni au apreciat obiectivul noului Guvern Munteanu de a încheia negocierile de aderare până la începutul anului 2028 drept ambițios, dar realizabil, cu condiția accelerării reformelor.