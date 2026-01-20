Renault a anunţat o „concretizare a demersului” de înfiinţare a unei filiere franceze de producţie de drone militare, în parteneriat cu Ministerul Apărării din Franța.

Presa dăduse anterior detalii despre posibilele fabrici implicate şi valoarea unui contract pe termen lung.

Revista „L’Usine Nouvelle” a dezvăluit că Renault ar urma să producă drone militare în fabricile sale de la Mans şi Cléon, în colaborare cu întreprinderea franceză din domeniul apărării Turgis Gaillard, într-un contract estimat la un miliard de euro, pe o perioadă de zece ani.

Turgis Gaillard, care are aproximativ 400 de salariaţi, este specializată în sisteme de apărare şi a lansat recent o dronă de luptă. Renault a precizat că parteneriatul ar urma să fie plasat sub egida Direcţiei Generale a Armamentului (DGA).

Constructorul auto a confirmat că a fost contactat anul trecut de Ministerul francez al Apărării, precum şi de alţi industriaţi, pentru a se implica în producţia de drone. Renault a transmis că, la solicitarea Ministerului francez al Armatelor, grupul a fost invitat să-şi pună expertiza în serviciul dezvoltării unei noi filiere franceze a dronelor.

De asemenea, grupul a subliniat că dispune de know-how-ul necesar în proiectare, industrializare şi producţia în serie mare a unor obiecte înalt tehnologizate, gestionând calitatea, costurile şi termenele.

„Solicitat de Ministerul francez al Armatelor, Renault Group a fost invitat să-şi pună expertiza în serviciul dezvoltării unei noi filiere franceze a dronelor. Renault Group dispune într-adevăr de un know-how căutat în proiectare, industrializare şi producţia în serie mare a unor obiecte înalt tehnologizate, stăpânind totodată calitatea, costurile şi termenele”, au transmis reprezentanții Renault pentru agenția AFP.

În acelaşi timp, Renault nu a confirmat informaţiile din presă privind fabricile vizate, motivând că proiectul se află încă într-un stadiu incipient şi că este necesar să fie consultate sindicatele. Grupul a explicat că nu poate confirma instalaţiile menţionate în presă, pentru a respecta procesul de consultare a instanţelor reprezentative ale personalului.

În iunie, fostul ministru al Apărării, actualul premier Sébastien Lecornu, evocase un parteneriat „fără precedent”, prin care o mare întreprindere auto franceză urma să se alieze cu un IMM din domeniul apărării pentru a dota linii de producţie în Ucraina, capabile să fabrice drone.

Renault şi-a informat angajaţii, în septembrie, că nu intenţionează să devină „un actor major al apărării”, subliniind că se va implica doar dacă proiectul are un impact pozitiv asupra activităţii în Franţa şi fără a afecta capacitatea de a investi în domeniul auto.

Ministerul Apărării viza o producţie de drone la scară mare, de „câteva mii în câteva luni”, conform declaraţiilor din începutul lui 2025 ale directorului general însărcinat cu armamentul, Emmanuel Chiva.