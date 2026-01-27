SUV-ul aduce schimbări semnificative față de versiunea europeană, de la design și echipamente până la motorizări și tehnologie, fiind descris de oficiali drept cea mai bună versiune de Duster construită până în prezent.

Noul Duster păstrează proporțiile modelului european, însă adoptă un stil vizual actualizat. Blocurile optice au semnături LED inspirate din modelele recente Renault, stopurile spate includ o bandă LED continuă, iar jantele și elementele laterale au fost redesenate. Interiorul aduce modificări evidente: consola centrală este ridicată, similară cu cea a modelului Bigster, iar ecranul sistemului multimedia este mai mare și mai bine integrat, oferind o experiență mai modernă și intuitivă.

Printre dotările noi se numără și acoperișul panoramic, care sporește luminozitatea și senzația de spațiu în habitaclu, iar sistemul de infotainment se bazează pe Google Automotive, oferind aplicații, navigație și funcții inteligente direct de pe ecranul central.

Renault introduce motorizări adaptate pieței din India: un motor turbo TCe 160 de 163 CP și 280 Nm, asociat cu o cutie de viteze cu dublu ambreiaj și padele pe volan, opțiunea E-Tech Hybrid 160, un hibrid de 1,8 litri prezent deja în Europa, și motorul TCe 100 de 1,2 litri pentru clienții indieni.

Oficialii Renault au precizat că multe dintre elementele prezentate pe versiunea internațională, precum planșa de bord modernizată și consola centrală mai înaltă, vor fi probabil adoptate și pe Dusterul european în viitor, odată cu facelift-ul programat pentru Duster 3 în 2027, ceea ce sugerează că designul interior și tehnologiile noi ar putea ajunge și pe versiunile produse în România.

Lansarea globală a noului Duster pentru piețele internaționale, transmisă live pe YouTube, a atras un interes ridicat, mai ales din partea publicului indian. La debutul evenimentului, transmisia era urmărită simultan de aproximativ 15.000 de utilizatori, numărul crescând rapid la peste 25.000 în momentul prezentării oficiale. Evenimentul face parte din strategia International Game Plan 2027 a Renault Group, care include opt lansări majore pe piețele din afara Europei. Duster rămâne un pilon central în extinderea globală a mărcii, iar adaptările locale sunt concepute pentru a răspunde cerințelor specifice fiecărei regiuni.