Guvernatorul Bali, Wayan Koster, a explicat că vizitatorii străini vor trebui să demonstreze resurse financiare adecvate, inclusiv o analiză a economiilor din ultimele trei luni, ca parte a cerințelor de intrare.

Autoritățile vor evalua, de asemenea, durata șederii și activitățile planificate, pentru a preveni depășirea termenului de ședere, munca ilegală și comportamentul perturbator. Politica se aliniază practicilor internaționale de verificare a turiștilor și urmărește filtrarea comportamentelor problematice, păstrând în același timp beneficiile economice ale turismului.

Decizia vine pe fondul unor probleme crescânde cauzate de turismul masiv, inclusiv incidente provocate de turiști indisciplinați, încălcarea legilor și obiceiurilor locale, și infracțiuni violente comise de străini.

„Un aspect al turismului de calitate este suma de bani din conturile de economii ale vizitatorilor din ultimele trei luni”, a declarat Koster, în timpul unui eveniment legat de turism.

Deși redeschiderea completă a insulei din Indonezia pentru turiști internaționali în 2022 a revitalizat economia locală, ea a creat și provocări de management, cum ar fi congestia traficului, gestionarea deșeurilor și inundațiile în zonele turistice populare. Guvernatorul Koster a subliniat că nu doar creșterea turismului este responsabilă pentru aceste probleme, ci și reglementările și guvernanța slabe.

„Acest lucru este pentru a ne asigura că totul este sub control. Când călătorim în alte ţări, se aplică verificări similare şi vom implementa aceeaşi abordare, în conformitate cu politicile adoptate în alte părţi”, a mai spus Koster.

Planul autorităților nu vizează limitarea pur și simplu a numărului de turiști, ci implementarea unor verificări mai stricte și reguli mai clare. Aceasta include evaluarea fondurilor financiare, durata șederii și scopul vizitei, pentru a asigura că turiștii contribuie pozitiv la economia locală și nu perturbă ordinea publică.

„Trebuie să abordăm această problemă şi nu poate fi rezolvată într-o zi sau două. Necesită răbdare”, a spus Wayan Koster.

Guvernul central nu a stabilit încă obiective naționale pentru sosirile turistice în 2026, însă administrația din Bali a declarat că prioritatea sa este calitatea turismului în fața volumului. Prin reglementări regionale și o guvernanță mai bună, insula urmărește să atragă vizitatori responsabili care respectă legile locale și contribuie la dezvoltarea sustenabilă a sectorului turistic.