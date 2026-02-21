Familiile sunt sfătuite să verifice din când în când centrala termică pentru a se asigura că funcționează corect, încălzește eficient locuința și nu duce la facturi mai mari la energie pe timpul iernii. O verificare simplă poate preveni probleme costisitoare și poate ajuta centrala să funcționeze mai bine și mai sigur.

Un prim semn că centrala are nevoie de atenție este creșterea facturilor la încălzire fără un motiv clar. Dacă folosiți centrala la fel ca înainte, dar plătiți mai mult, este posibil ca aceasta să nu mai funcționeze eficient.

Centralele mai vechi, mai ales cele cu peste 10 ani de utilizare, consumă mai mult pentru a produce aceeași cantitate de căldură. În unele cazuri, schimbarea centralei este cea mai bună soluție pe termen lung, însă reviziile regulate pot ajuta și echipamentele mai vechi să funcționeze mai bine.

Un alt semn important este flacăra pilot. În mod normal, aceasta trebuie să fie albastră și stabilă. Dacă devine galbenă sau portocalie, pâlpâie ori se stinge, poate indica o ardere defectuoasă și chiar un risc pentru siguranță. Este bine să verificați periodic flacăra și, dacă observați ceva neobișnuit, să apelați la un specialist.

Scurgerile de apă sunt un semnal clar că există o problemă, scrie Express.co.uk. Apa sau umezeala apărută sub centrală poate duce la scăderea presiunii și la o încălzire slabă a locuinței, dar și la defectarea mai rapidă a aparatului.

Chiar și picăturile mici pot ascunde o defecțiune internă, așa că, dacă observați apă în jurul centralei, este recomandat să o opriți și să chemați un tehnician.

Condensul excesiv pe ferestre, pereți sau în zona centralei poate indica faptul că aparatul nu elimină corect umezeala. Aerul cald și umed rămâne în interior în loc să fie evacuat afară, ceea ce poate duce în timp la apariția mucegaiului și la probleme de sănătate.

De aceea, orice semn persistent de condens ar trebui verificat cât mai repede.

Dacă centrala se oprește singură, fără avertisment, este un alt indiciu că ceva nu funcționează corect. Presiunea scăzută a apei, blocajele din instalație sau aerul acumulat în calorifere pot provoca aceste opriri. Problema poate duce la încălzire neuniformă și la costuri mai mari, mai ales în perioadele reci, iar ignorarea ei poate provoca defecțiuni mai serioase.

Pot apărea blocaje în sistem, mai ales dacă centrala nu a fost folosită pe timpul verii. Acestea împiedică circulația apei și fac ca unele calorifere să rămână reci.

Dacă auziți zgomote asemănătoare fierberii unui ibric sau observați apă murdară atunci când aerisiți caloriferele, este posibil să existe depuneri de nămol în instalație, care necesită curățare și verificare profesională.