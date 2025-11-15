Evacuarea unui chiriaș este un proces reglementat de lege, menit să protejeze atât drepturile proprietarului, cât și pe cele ale chiriașului. Nu este un proces care se poate realiza instantaneu sau arbitrar, ci presupune respectarea unor pași legali stricți și implicarea instanței de judecată.

Procedura de evacuare devine necesară atunci când dreptul chiriașului asupra locuinței încetează și acesta refuză să elibereze spațiul. Cele mai frecvente situații includ:

expirarea contractului de închiriere;

neplata chiriei sau a utilităților;

folosirea locuinței în alte scopuri decât cele stabilite în contract;

refuzul chiriașului de a părăsi imobilul după denunțarea unui contract pe durată nedeterminată;

ocuparea fără drept a locuinței.

Legea prevede că proprietarul poate solicita evacuarea numai prin hotărâre judecătorească, conform Codului Civil și Codului de procedură civilă, garantând astfel că procesul se desfășoară legal.

Verificarea contractului și a drepturilor

Înainte de orice acțiune, proprietarul trebuie să confirme încetarea dreptului chiriașului: fie prin expirarea termenului contractual, fie prin reziliere pentru neplată sau alte încălcări ale obligațiilor. În cazul contractelor pe durată nedeterminată, denunțarea trebuie să respecte termenul de preaviz stabilit de lege.

Transmiterea notificării de evacuare

Aceasta se face de regulă prin executor judecătoresc și trebuie să menționeze clar motivele încetării contractului și termenul în care chiriașul trebuie să elibereze locuința. Termenele legale sunt:

30 de zile pentru contracte standard;

5 zile în caz de ocupare fără drept;

60 de zile pentru contracte pe durată nedeterminată cu plată lunară, 15 zile dacă plata este săptămânală.

Acțiunea în instanță și executarea hotărârii

Dacă chiriașul nu părăsește locuința după expirarea termenului, proprietarul depune cererea de evacuare la judecătoria competentă. Instanța verifică legalitatea solicitării și poate emite hotărârea de evacuare.

Executorul judecătoresc realizează evacuarea efectivă, având dreptul să ceară sprijinul poliției sau jandarmeriei în caz de refuz.

Pe lângă eliberarea locuinței, proprietarul poate solicita recuperarea chiriei restante, facturilor neplătite sau daunelor produse în locuință. Documentele justificative (facturi, devize, fotografii) sunt esențiale. În cazul refuzului chiriașului de a plăti despăgubirile, se poate ajunge la executare silită prin poprire sau sechestru, realizată tot de executor.

Pentru prevenție, se recomandă perceperea unei garanții la semnarea contractului, de obicei echivalentă cu una sau două luni de chirie.