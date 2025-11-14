Din cuprinsul articolului Eficiența energetică, o prioritate

„Rezultatele obținute de Alumil Rom Industry la finalul celui de al treilea trimestru din acest an confirmă revenirea pe o evoluție ascendentă, vizibilă încă de la sfârșitul semestrului. Cifra de afaceri a companiei după primele nouă luni a fost de 90,4 milioane de lei, mai mare cu 3% față de aceeași perioadă din 2024, iar profitul operațional a înregistrat o creștere similară, ajungând la 6,2 milioane de lei. Este o evoluție care demonstrează încă o dată că strategia noastră de investiții continue în diversificarea portofoliului cu produse performante, în digitalizare și eficientizarea proceselor operaționale asigură o bază sigură de dezvoltare, chiar și într-un context economic dificil, marcat de impredictibilitate. Vom continua să investim în proiecte sustenabile, cu impact pe termen lung, care să ne permită valorificarea avantajelor competitive și a oportunităților existente pe piața locală”, a declarat Marius Ioniță, director general Alumil Rom Industry.

Performanța constantă realizată de Alumil Rom Industry a fost confirmată recent și prin obținerea Certificatului Excellent SME, o recunoaștere venită din partea companiei Coface, lider global în managementul riscului de credit comercial, și a Camerei de Comerț și Industrie a României. Certificarea se acordă exclusiv firmelor cu o bonitate ridicată și rezultate financiare solide, iar până în prezent doar 20% dintre companiile din țara noastră au întrunit condițiile stricte de eligibilitate impuse.

Alumil acordă o atenție constantă nu doar performanței sistemelor sale, ci și cerințelor de sustenabilitate. Toate sistemele arhitecturale din aluminiu produse de companie sunt conforme cu cele mai stricte standarde în domeniu și dețin certificările internaționale „OK Recycled” (TÜV AUSTRIA) și C2C (Cradle-to-Cradle Products Innovation Institute). În plus, Grupul Alumil a dezvoltat produsul Loop80, primul aluminiu obținut în proporție de 80% din material reciclat, o inovație tehnologică ce recomandă compania ca unul dintre principalii furnizori în proiectele internaționale certificate LEED și BREEAM.

Alumil Rom Industry se implică activ în procesul de educare a pieței și de promovare a standardelor și tehnologiilor nZEB în țara noastră. Compania a prezentat în cadrul celor două ediții ale nZEB Expo din acest an – organizate în iunie ȋn Capitală și în octombrie la Cluj-Napoca – o suită extinsă de soluții care răspund noilor reglementări. În paralel, Alumil și-a intensificat eforturile în direcția dezvoltarii de parteneriate cu studiourile de arhitectură. Showroom-ul din București a găzduit o serie de workshop-uri, susținute de arhitecți și pentru arhitecți, care au abordat o gamă variată de subiecte de interes și care au inclus de la soluții AI dedicate acestui sector, la importanța dezvoltării unei culturi organizaționale solide. Workshop-urile oferă participanților acces la soluții concrete la nevoile lor și vor continua anul acesta cu o nouă ediție dedicată locuințelor eficiente energetic.

„Adoptarea standardului nZEB în România, care a devenit obligatoriu pentru clădirile noi ce obțin autorizație de construcție, dar și pentru cele care trec printr-un proces de reabilitare energetică, reprezintă o oportunitate importantă pentru Alumil. Produsele noastre au un impact ecologic minim și sunt printre cele mai performante din punct de vedere al izolării termice – pot asigura o reducere de până la 50% a costurilor lunare de încălzire și răcire”, a precizat Marius Ioniță.

Pe zona de creștere a eficienței operaționale, Alumil România continuă să investească în dezvoltarea strategiei de transformare digitală, printr-o abordare unitară. Ecosistemul de aplicații al companiei integrează în prezent platformele Alumil Build – lansat anul acesta, un instrument online care accelerează semnificativ procesul de calcul al costurilor – MyWindows, prin intermediul căreia beneficiarii finali pot solicita oferte de la mai mulți parteneri autorizați, și MyAlumil, un sistem automat de plasare și monitorizare în timp real a comenzilor online.