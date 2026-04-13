Biroul Executor Judecătoresc Valentin Silimon a sesizat Judecătoria, explicând că sediul său se afla într-un apartament situat la mezanin, lângă clădirea în care funcționează E.ON. Pe acoperișul acesteia fusese montată unitatea externă a unui sistem de aer condiționat, amplasată în dreptul ferestrelor biroului, potrivit Ziarul de Iași.

Executorul a arătat că vibrațiile și zgomotul produse de instalație îi afectau activitatea și, în final, exercitarea dreptului de proprietate. Acesta a precizat că nu a reușit să ajungă la o înțelegere amiabilă și a cerut în instanță demontarea echipamentului. Demersul a fost susținut și de două asociații de proprietari din zonă.

De cealaltă parte, proprietarul clădirii, societatea SC Awwwdude SRL, a transmis că termenul de 15 zile acordat pentru remedierea situației era prea scurt. Firma a explicat că a contactat o companie specializată pentru reducerea vibrațiilor și a efectuat lucrări la instalație, însă aceste măsuri nu au fost considerate suficiente de către reclamant.

În cursul procesului, compania a scos din funcțiune instalația în septembrie 2024 și a montat un nou sistem de climatizare. Cu toate acestea, procesul a continuat, reclamanții susținând că vechea instalație ar putea fi repusă oricând în funcțiune și cerând îndepărtarea ei completă.

Judecătoria a respins însă acțiunea, arătând că nu a fost demonstrat că zgomotul ar fi fost suficient de puternic pentru a împiedica desfășurarea activității. De asemenea, instanța a reținut că instalația exista încă de la momentul achiziției apartamentului, ceea ce înseamnă că situația era cunoscută.

Judecătorii au mai constatat că asociațiile de proprietari nu au dovedit existența unui prejudiciu și că instalația reclamată era deja oprită. În aceste condiții, acțiunea a fost respinsă, iar reclamanții au fost obligați la plata a 6.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Executorul judecătoresc a contestat decizia, susținând din nou că dreptul său de proprietate este afectat și că instalația era amplasată pe terasa imobilului său. Reprezentanții firmei au arătat însă că acesta nu deține drept de proprietate asupra terasei, ci doar un drept de folosință.

Tribunalul a constatat că acțiunea nu mai are obiect, având în vedere că instalația nu mai este funcțională. De asemenea, instanța a reținut că nu a fost dovedit dreptul de proprietate asupra terasei și nici existența unei ingerințe în acest drept.

Magistrații au arătat că, în aceste condiții, cererea de apel este neîntemeiată și au decis respingerea acesteia.

„Față de situația de la acest moment, de faptul că apelantul nu a dovedit dreptul său de proprietate asupra terasei pe care este amplasată instalația, de faptul că instalația de climatizare nu mai este funcțională, precum și de faptul că nu s-a dovedit ingerința în dreptul de proprietate al apelantei, Tribunalul va respinge cererea de apel ca neîntemeiată”, au conchis magistrații.

Hotărârea Tribunalului este definitivă.