Piața creditelor de consum din România se pregătește pentru schimbări majore, ca urmare a unei directive europene care consolidează protecția clienților și introduce standarde mai riguroase privind transparența și costurile. Noile reguli vor afecta atât băncile, cât și instituțiile financiare nebancare (IFN), dar și platformele online care oferă finanțare rapidă sau servicii de tip „cumperi acum, plătești mai târziu”.

Implementarea completă trebuie realizată până la 20 noiembrie 2026.

Una dintre cele mai importante modificări pentru consumatori este dreptul de retragere din contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice de la semnare. Clientul poate renunța la împrumut fără penalități și fără obligația de a justifica decizia.

În practică, persoana care a contractat un credit de consum va trebui doar să restituie suma utilizată și dobânda aferentă perioadei în care a folosit banii. Nu vor putea fi percepute comisioane suplimentare pentru exercitarea acestui drept.

Această măsură are rolul de a reduce riscul deciziilor financiare impulsive și de a crește nivelul de protecție a consumatorilor, mai ales în cazul creditelor contractate rapid, inclusiv online.

Directiva europeană introduce obligația limitării costurilor considerate excesive. Dobânzile penalizatoare și comisioanele aplicate în caz de întârziere la plată vor fi plafonate.

Nivelul concret al acestor plafoane nu este stabilit direct la nivel european, ci va fi decis de fiecare stat membru. În România, autoritățile vor trebui să stabilească prin lege praguri clare pentru piața locală.

Obiectivul este prevenirea supraîndatorării și eliminarea practicilor abuzive care pot duce la creșterea necontrolată a sumei totale de rambursat.

În prezent, legislația națională prevede deja o limitare pentru anumite tipuri de credite, în special cele acordate de IFN-uri. Suma totală de rambursat nu poate depăși de două ori valoarea împrumutată.

Rămâne de văzut dacă noile reglementări europene vor aduce plafonări suplimentare privind dobânda anuală efectivă (DAE) sau alte costuri asociate creditelor de consum.

Cert este că accentul va fi pus pe transparență și pe prezentarea clară a tuturor costurilor înainte de semnarea contractului.

Un element esențial al noii directive este extinderea aplicabilității asupra unor produse financiare care până acum beneficiau de un regim mai flexibil.

Noile reguli vor viza:

creditele de valoare mică, inclusiv cele sub 200 de euro;

împrumuturile acordate exclusiv online;

serviciile de tip „cumperi acum, plătești mai târziu” (BNPL).

Aceste forme de finanțare au devenit extrem de populare în ultimii ani, în special în comerțul electronic. Totuși, accesul rapid la credit și procedurile simplificate au ridicat semne de întrebare privind nivelul de informare al consumatorilor și riscul de îndatorare excesivă.