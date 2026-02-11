Cursul valutar publicat de Banca Națională a României pentru miercuri, 11 februarie 2026, indică o depreciere clară a monedei naționale în raport cu lira sterlină, care a înregistrat cea mai amplă mișcare a zilei.

Fluctuațiile recente ale cursului valutar reflectă o volatilitate moderată a pieței, pe fondul mișcărilor externe și al ajustărilor interne din sistemul financiar. Diferențele zilnice sunt relativ mici în cazul euro, dolarului și francului elvețian, însă variația mai accentuată înregistrată de lira sterlină arată că anumite valute pot genera presiuni punctuale asupra leului, chiar și într-un interval scurt de timp.

Potrivit datelor oficiale, leul a pierdut aproape un ban și jumătate în fața lirei, iar moneda britanică a fost cotată la 5,8539 lei. Creșterea este de +0,0139 lei față de ședința precedentă, când cursul era de 5,8400 lei. Evoluția confirmă presiunea exercitată asupra monedei naționale în raport cu diviza britanică.

În ceea ce privește moneda unică europeană, cursul valutar arată o ușoară depreciere a leului. Euro a fost cotat la 5,0914 lei, în creștere cu +0,0004 lei față de valoarea anterioară de 5,0910 lei. Deși variația este redusă, tendința rămâne una de slăbire a monedei naționale în raport cu euro.

În schimb, leul a recuperat teren în fața dolarului american. Moneda SUA a fost cotată la 4,2701 lei, în scădere cu -0,0039 lei față de cursul anterior de 4,2740 lei.

De asemenea, francul elvețian a coborât la 5,5772 lei, cu -0,0011 lei sub nivelul precedent de 5,5783 lei, indicând o ușoară întărire a leului în raport cu această valută.

Pe lângă evoluțiile valutare, datele publicate de BNR relevă și o creștere consistentă a prețului aurului, care atinge cel mai ridicat nivel din ultima săptămână.

Prețul unui gram de aur a urcat cu aproximativ cinci lei, ajungând la 699,7256 lei. Comparativ cu ședința anterioară, majorarea este semnificativă și reflectă dinamica internațională a metalului prețios, dar și influența cursului valutar asupra cotației interne.

Evoluția cursului valutar influențează direct costurile pentru importatori, ratele creditelor în valută și prețurile unor bunuri și servicii indexate la euro. Chiar și modificările de câteva zecimi de ban pot avea efecte cumulate în economie, mai ales în contextul unor piețe financiare sensibile la deciziile de politică monetară și la evoluțiile internaționale.

În paralel, indicatorii de referință pentru creditele în lei rămân la niveluri ridicate. Indicele IRCC trimestrial pentru 2025T3 este stabilit la 5,68%. În ceea ce privește ROBOR, valorile comunicate pentru 11 februarie 2026 arată o stabilitate relativă, cu variații minime.

ROBOR la 3 luni este cotat la 5,83%, în scădere cu -0,01 puncte procentuale. ROBOR la 6 luni se menține la 5,9%, fără modificări față de ședința anterioară. ROBOR la 12 luni ajunge la 6,07%, marcând o scădere de -0,01 puncte procentuale.

Datele complete ale cursului valutar indică următoarele valori: euro – 5,0914 lei (+0,0004), dolarul american – 4,2701 lei (-0,0039), francul elvețian – 5,5772 lei (-0,0011), lira sterlină – 5,8539 lei (+0,0139). Evoluțiile arată o zi mixtă pe piața valutară, cu presiuni mai accentuate asupra leului în raport cu moneda britanică și cu o apreciere a aurului pe piața internă.