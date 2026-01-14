Guvernul a publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației proiectul legii privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale.

Documentul se află în etapa de transparență decizională, perioadă în care cetățenii pot transmite sugestii, propuneri de amendare sau obiecții, fără ca Executivul să fie însă obligat să le preia în forma finală a actului normativ.

Potrivit prezentării oficiale, proiectul vizează instituirea unor măsuri fiscal-bugetare menite să consolideze sustenabilitatea financiară a României.

Autoritățile explică faptul că obiectivul principal este creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale prin limitarea cheltuielilor și prin majorarea veniturilor, astfel încât serviciile publice destinate cetățenilor să poată fi susținute din fonduri publice.

În acest context, sunt prevăzute măsuri de diminuare a unor cheltuieli de funcționare la nivelul instituțiilor și autorităților publice centrale și locale, dar și măsuri care să conducă la creșterea veniturilor bugetare locale, în vederea respectării angajamentelor privind deficitul bugetar.

Un capitol important al proiectului îl reprezintă modificarea regulilor referitoare la publicarea listelor datornicilor cu obligații fiscale restante. Conform noilor prevederi, obligația organelor fiscale de a publica listele datornicilor nu se va mai aplica doar persoanelor juridice, ci și persoanelor fizice.

Autoritățile susțin că această extindere are ca scop promovarea transparenței fiscale, prin afișarea pe site-urile instituțiilor a listelor cu debitori și a cuantumului obligațiilor restante.

„Se extinde obligația organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât și pe cele ale persoanelor fizice, care au obligații fiscale restante și cuantumul acestora, promovând transparența fiscală”, scrie în proiectul de lege.

În același timp, proiectul clarifică modul de publicare a acestor informații, precizând că, în cazul creanțelor fiscale administrate de organele fiscale locale, publicarea se va face prin dispoziție a autorității executive și în Monitorul Oficial Local.

De asemenea, urmează să fie detaliate tipurile de informații care vor fi făcute publice în cazul persoanelor fizice.

Pe lângă listele cu datornici, proiectul introduce și obligativitatea publicării unei liste a contribuabililor care nu înregistrează restanțe. Aceasta va include atât persoane fizice, cât și persoane juridice care și-au declarat și plătit la termen obligațiile fiscale.

Scopul declarat al acestei măsuri este recunoașterea publică a contribuabililor corecți, stimularea conformării fiscale și asigurarea unei transparențe sporite la nivel central și local, inclusiv prin publicarea informațiilor în Monitorul Oficial Local.