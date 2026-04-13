Reguli noi pentru fermieri. Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) a demarat o campanie extinsă de informare la nivel național, adresată în special micilor producători din sectorul legumicol, în contextul noilor reglementări privind utilizarea produselor de protecția plantelor.

Inițiativa are ca obiectiv principal creșterea nivelului de conformare legislativă și reducerea riscului de contaminare a produselor agricole cu reziduuri de pesticide, prin informare directă și instruire practică.

Pe lângă sesiunile de informare, fermierii sunt incluși în programe de formare pentru obținerea certificării obligatorii privind utilizarea în siguranță a substanțelor fitosanitare.

”Izbiceni este unul dintre cele mai mari bazine legumicole din România. Avem mai mult de 600 de hectare de legume în spațiu protejat cu tomate, ardei într-o foarte mare pondere, castraveți și avem bineînțeles și legume în câmp. Izbiceni este una dintre principalele producătoare de legume în România și cred că o cantitate foarte importantă din ce se vinde acum în național produse în România, sunt din Izbiceni – primele roșii pe care le vedeți pe tarabe sunt de la Izbicieni. La noi, mai mult decât în oricare altă parte a României, se fac legumele acelea timpurii la încălzire și asta pentru că suntem în sudul României, clima este mai blândă aici și bineînțeles pentru că oamenii sunt foarte muncitori și cu încăzire, cu centrale termice, încălzesc suprafețele solare. Am și eu solar în Izbiceni – cred că sunt foarte, foarte puține persoane care nu au un solar aici. Aveam undeva la 600 de firme de PFA-uri anul trecut. În afară de asta, mai sunt și legămicultori care nu sunt persoană fizică autorizată. Cred că sunt doar câteva persoane în Izbiceni care nu au un solar”, a vorbit primarul Fănel Bădici despre activitatea legumicolă specifică comunei Izbiceni.

Reprezentanții ANF au explicat că actualizarea cadrului legislativ era necesară, întrucât normele de bază utilizate anterior datează din anii ’90 și nu mai reflectă realitățile actuale din agricultură.

Noua legislație introduce:

reguli mai stricte privind utilizarea pesticidelor

cerințe suplimentare de instruire pentru fermieri

controale intensificate asupra culturilor

sancțiuni semnificativ majorate în caz de neconformitate

Accentul este pus pe prevenție și responsabilizare, nu doar pe sancționare.

Un exemplu al implementării campaniei a fost întâlnirea cu legumicultorii din Izbiceni, județul Olt, una dintre cele mai importante zone de producție legumicolă din România.

Zona este recunoscută pentru:

suprafețe extinse de solarii

producție timpurie de tomate și ardei

rol important în aprovizionarea pieței interne

număr ridicat de exploatații familiale și PFA-uri

Autoritățile locale au susținut organizarea întâlnirii, facilitând dialogul direct între fermieri, distribuitori de inputuri agricole și instituțiile de control.

Potrivit datelor prezentate de ANF, anul trecut au fost prelevate aproximativ 200 de probe din producția legumicolă, iar nivelul de conformitate a fost ridicat.

Cu toate acestea, autoritățile au semnalat două probleme majore:

existența unor reziduuri de pesticide chiar și în probe conforme

identificarea unor substanțe neomologate sau interzise

Aceste rezultate indică faptul că, deși majoritatea producătorilor respectă normele, există încă riscuri legate de utilizarea unor produse neautorizate sau provenite din piața neagră.

”Unul dintre motivele principale pentru care am venit astăzi aici să discutăm în mod direct cu legumicultorii din Bazinul Legumicol Izbiceni, a fost faptul că în toamna anului trecut am reușit după mulți ani de încercări, actualizarea legislației pe partea de produse de protecție a plantelor. Modificarea, actualizarea acestei legislații era, din punctul nostru de vedere, obligatorie. De ce? Pentru că legislaţia pe care am funcţionat până la actualizare era din 1995 şi această piaţă a produselor de protecţie a plantelor a suferit modificări majore. În niciun caz condițiile din 1995 nu se mai puteau aplica în 2026. Această nouă OUG are repercursiuni directe și influențează activitatea tuturor legumicultorilor, astfel că noi le comunicăm direct modul în care aceste modificări legislative le influențeaza activitatea lor de zi cu zi în procesul lor de a produce hrană sănătoasă. Pe lângă informații pe partea de instruire, de verificare a echipamentelor de stropit și de igienă a locului de muncă, am subliniat și faptul că sancțiunile și amenzile au crescut semnificativ și practic, ca aceasta ultima veriga a activității noastre – controlul – să fie cât mai eficientă, vrem să ne asigurăm că ne achităm de atribuțiile noastre pe partea de construcție, de bază, informare, conștientizare, măsuri corective și la final, măsuri coercitive, dacă este cazul”, a declarat șeful ANF, Romeo Șoldea, pentru agrointel.ro.

Un punct sensibil discutat în cadrul întâlnirilor a fost accesul fermierilor la substanțe retrase de pe piață, dar încă disponibile informal.

Criteriu de evaluare Descriere Consecință în reglementare Impact asupra sănătății umane Analize privind toxicitatea, expunerea consumatorilor și riscurile pe termen scurt și lung Produsele pot fi retrase dacă există riscuri pentru sănătatea umană Efecte asupra mediului Evaluarea impactului asupra solului, apei, biodiversității și organismelor non-țintă Substanțele periculoase pentru ecosistem sunt interzise sau restricționate Siguranța alimentară Verificarea reziduurilor din alimente și respectarea limitelor maxime admise Produsele care pot compromite siguranța alimentară sunt eliminate din uz

”Probele neconforme au fost puține, am avut doar două probe neconforme – așadar avem 99% probe conforme însă nu trebuie să ne culcăm pe ureche. Acesta nu este un semnal care poate fi interpretat în mod obligatoriu – că lucrurile sunt perfecte și toată lumea din acest lanț, de la producător până la noi, autoritatea competentă, și-a făcut treaba. Nu! Celelalte probe care totuși au fost conforme, care aveau limita maximă admisă nedepășită, aveau totuși anumite urme de pesticide și din păcate unele dintre aceste produse de protecție a plantelor n-ar fi trebuit să se afle nici măcar pe teritoriu național. Așadar, ele nu erau omologate, ele sunt interzise”, a semnalat Șoldea.

O schimbare importantă introdusă de noua legislație vizează regimul sancțiunilor.

În caz de depistare a unor substanțe neautorizate în produse, amenzile pot ajunge la niveluri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei per abatere.

Această măsură are rolul de a descuraja utilizarea necorespunzătoare a pesticidelor și de a crește responsabilitatea în lanțul de producție.