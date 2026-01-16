Fiscul arată că, prin OUG nr. 89/2025, au fost aduse modificări la OUG nr. 120/2012 privind implementarea RO e-Factura. Una dintre noutăți este extinderea obligației de transmitere în sistem și pentru facturile emise de persoane impozabile stabilite în România către persoane impozabile care nu sunt stabilite în România, dar sunt înregistrate în scopuri de TVA în România.

Obligația se aplică pentru livrări de bunuri și prestări de servicii care au locul livrării sau prestării în România. Sunt exceptate bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, precum și facturile emise pentru livrările intracomunitare de bunuri, atunci când beneficiarul comunică un cod de TVA din alt stat membru.

Tot de la 1 ianuarie 2026 se modifică termenul limită de transmitere a facturilor în sistemul RO e-Factura. În loc de 5 zile calendaristice, se va aplica termenul de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii.

Fiscul precizează și o limitare suplimentară: transmiterea trebuie făcută nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În plus, se introduce același termen și pentru transmiterea facturilor în relația B2C.

AJFP Argeș menționează că termenul limită se calculează conform Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971, privind regulile aplicabile termenelor, datelor și expirării termenelor.

Conform precizărilor, termenul începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Această clarificare este importantă pentru contribuabili, pentru că stabilește modul de interpretare a termenului atunci când se apropie scadența.

Începând cu 15 ianuarie 2026, sunt menționate obligații distincte pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin codul numeric personal și desfășoară activități economice.

Pentru cei care au început activitatea înainte de 15 ianuarie 2026, obligația este să solicite înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu înainte de această dată, prin depunerea formularului 082. Aceștia vor fi înscriși în registru cu data de 15 ianuarie 2026.

Pentru cei care încep activitatea economică din 15 ianuarie 2026 încolo, obligația este să solicite înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu înainte de a începe activitatea, tot prin formularul 082. În acest caz, înscrierea se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

Fiscul mai transmite că, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 89/2025, procedura privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu urmează să fie modificată prin ordin al președintelui ANAF.