Premierul României, Ilie Bolojan, a dat noi detalii despre regulile privind cumulul pensiei cu salariul în România. El a precizat luni, 30 martie, că legea care reglementează cumulul pensiei cu salariul la stat este finalizată și așteaptă avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în termenul legal de 30 de zile.

Ilie Bolojan a menționat că, imediat ce va fi aprobată procedura, proiectul va fi trimis Parlamentului și speră ca legea să fie adoptată în regim de urgență.

„Cumulul, pensie şi salariu la stat, legea este gata, aşteaptă să fie avizată de CSM, conform procedurii, în cele 30 de zile. În momentul în care vom avea proiect de lege pe care îl vom trimite la Parlament şi sper că în procedură de urgenţă să fie pus în practică”, a explicat șeful Guvernului, luni seară, în cadrul unei emisiuni difuzate de postul Digi24.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că scopul măsurii este ca persoanele care cumulează pensia cu salariul la stat să fie obligate să renunțe la 85% din pensie dacă doresc să își păstreze locul de muncă, sau, alternativ, să renunțe la poziția din instituția publică.

Șeful Executivului a arătat că, în contextul în care instituțiile trebuie să reducă cheltuielile cu salariile, este mai corect și moral ca angajații care beneficiază de o sursă de venit sigură, respectiv pensia, să fie cei care părăsesc instituția, în locul celor care depind exclusiv de salariul de la stat.

Potrivit premierului, această măsură urmărește să aducă echitate în sistemul public și să optimizeze cheltuielile instituțiilor, asigurând că resursele sunt folosite mai eficient.

„În condiţiile în care într-o instituţie trebuie să faci reducere, aşa cum trebuie făcut în perioada următoare, în multe instituţii, dacă nu ai alte formule de a se reduce cheltuielile de salarii, este mult mai corect, moral, să plece din instituţie cineva care are o sursă devenit certă, decât cineva care se bazează exclusiv acel salariu”, a adăugat Ilie Bolojan.

În urmă cu ceva timp, vorbind despre aceeași măsură, șeful Executivului spunea că nu se teme că o extindere a regulii privind cumulul pensiei cu salariul va genera un nou conflict politic sau sesizări la Curtea Constituțională.

Precedentul din magistratură poate susține constituționalitatea unei măsuri similare aplicate și altor categorii de bugetari, explica Ilie Bolojan în luna februarie.

„Dacă este valabil actualul sistem pentru magistrați, s-ar prezuma că ar trebui să fie valabil și pentru celelalte categorii și trebuie să discutăm din nou foarte deschis”, a spus el.

Dincolo de posibilele dispute politice sau juridice, Ilie Bolojan a legat această temă de procesul mai amplu de eficientizare a aparatului bugetar.