Un principiu fundamental al dreptului este acela că legea produce efecte numai pentru viitor. Constituția României prevede că legea nu poate fi aplicată retroactiv, cu excepția unor situații limitate prevăzute expres de lege.

Acest principiu are rolul de a proteja securitatea juridică și încrederea legitimă a cetățenilor în stabilitatea regulilor juridice. Persoanele trebuie să își poată organiza activitatea în funcție de normele existente la momentul respectiv, fără riscul ca acestea să fie modificate ulterior cu efecte asupra trecutului.

Principiul neretroactivității nu se aplică doar legilor adoptate de Parlament. În practică, el este relevant și pentru regulile și procedurile administrative stabilite de instituțiile publice.

În dreptul administrativ, actele emise de autorități produc, în mod obișnuit, efecte din momentul adoptării lor și pentru viitor. Aceasta înseamnă că o instituție publică nu poate introduce o regulă nouă și să o aplice unor situații juridice deja consumate.

De exemplu, dacă o instituție modifică procedura de analiză a unor cereri sau introduce condiții suplimentare pentru obținerea unui document, aceste reguli ar trebui să se aplice doar cererilor depuse după intrarea lor în vigoare.

Aplicarea unor reguli noi unor cereri sau situații anterioare poate ridica probleme de legalitate, mai ales atunci când persoanele afectate și-au exercitat drepturile conform procedurilor existente la momentul respectiv.

Deși principiul neretroactivității este bine stabilit, în practică pot apărea situații în care instituțiile publice încearcă să aplice reguli noi unor situații anterioare.

Acest lucru poate apărea atunci când o instituție modifică modul de analiză a unor dosare și aplică noua procedură și cererilor deja depuse. În alte situații pot fi introduse condiții suplimentare pentru acordarea unui drept sau pot fi schimbate regulile privind calculul unor taxe pentru perioade anterioare.

Uneori, instituțiile pot încerca să revizuiască decizii administrative deja adoptate, invocând reguli sau interpretări apărute ulterior. Astfel de situații pot genera litigii deoarece persoanele afectate pot considera că regulile au fost aplicate în mod nelegal.

Dacă o instituție publică aplică o regulă în mod retroactiv, persoana afectată poate contesta decizia în instanță.

Legea contenciosului administrativ permite verificarea legalității actelor administrative și oferă posibilitatea anulării acestora atunci când încalcă legea sau principiile dreptului administrativ.

În anumite situații, legalitatea unui act administrativ poate fi analizată și prin invocarea excepției de nelegalitate în cadrul unui proces. Această procedură permite instanței să verifice conformitatea actului administrativ cu legea chiar dacă acesta nu a fost contestat direct.

Dacă instanța constată că o regulă sau o procedură a fost aplicată retroactiv în mod nelegal, pot fi dispuse mai multe măsuri.

În primul rând, actul administrativ sau decizia contestată poate fi anulată. De asemenea, instituția publică poate fi obligată să reanalizeze situația respectivă potrivit regulilor existente la momentul inițial.

În anumite situații pot fi acordate și despăgubiri dacă aplicarea retroactivă a produs un prejudiciu persoanei afectate.

Există și situații în care legea permite aplicarea retroactivă a unor norme. Constituția prevede că legea penală sau contravențională mai favorabilă poate fi aplicată și faptelor comise anterior.

În afara acestor cazuri limitate, aplicarea retroactivă a regulilor juridice este considerată contrară principiilor statului de drept și poate fi contestată în instanță.

Respectarea principiului neretroactivității contribuie la stabilitatea raporturilor juridice și la protejarea drepturilor persoanelor în relația cu autoritățile publice.