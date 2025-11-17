Gelu Pușcaș, avocat specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților, a explicat că situațiile în care o țeavă se sparge în interiorul unui apartament, iar proprietarul refuză accesul pentru remedierea avariei, pot lăsa întreaga scară fără apă.

Din fericire, legea din România oferă o soluție imediată, „rapidă și legală”.

Avocatul a precizat că asociația de proprietari poate solicita instanței, prin ordonanță președințială, autorizarea intrării instalatorului în locuința respectivă pentru efectuarea reparațiilor.

El a explicat că această procedură este una de urgență, permisă de articolul 997 alineatul (3) din Codul de procedură civilă, care permite depunerea cererii fără citarea părților și fără stabilirea unui termen, tocmai pentru că lipsa apei afectează mai mulți locatari și reprezintă o situație critică.

Tot el a subliniat că nu doar asociația poate iniția demersul, ci și un proprietar afectat direct.

„𝐎 𝐦𝐢𝐜ă 𝐂𝐇𝐈𝐂𝐇𝐈ȚĂ 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜ă 𝐜𝐞 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐨 𝐬𝐜𝐚𝐫ă î𝐧𝐭𝐫𝐞𝐚𝐠ă 𝐝𝐞 𝐥𝐚… 𝐥𝐢𝐩𝐬𝐚 𝐚𝐩𝐞𝐢! 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧ț𝐢𝐢 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 î𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐮 Ce faci când 𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐫ă𝐦â𝐧𝐞 𝐟ă𝐫ă 𝐚𝐩ă din cauza unei avarii, iar proprietarul de la ușa căruia trece țeava refuză accesul? Rămâne toată lumea fără apă? Nu chiar. Există o soluție rapidă și legală. 𝐃𝐞𝐦𝐞𝐫𝐬𝐮𝐥 𝐫𝐚𝐩𝐢𝐝 𝐚𝐥 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐞𝐢 Asociația poate cere instanței, prin ordonanță președințială, să autorizeze intrarea instalatorului în apartamentul respectiv pentru a repara țeava. 𝐂𝐡𝐢𝐜𝐡𝐢ț𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥ă Potrivit 𝐚𝐫𝐭. 𝟗𝟗𝟕 𝐚𝐥𝐢𝐧. (𝟑) 𝐂𝐨𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫ă 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥ă, cererea poate fi făcută: fără citarea părților fără termen deoarece lipsa apei afectează mai mulți proprietari și reprezintă o urgență reală. Nu doar asociația poate folosi această procedură rapidă, ci și proprietarul afectat, dacă nu poate intra în locuința vecinului pentru remedierea problemei”, a scris avocatul Gelu Pușcaș într-o postare pe pagina de Facebook „Consultanta Asociatii Proprietari”.

Juristul a intrat în dialog și cu o persoană care a comentat la postarea respectivă.

În comentariile la postare, un internaut a arătat că autorizarea instanței nu înseamnă spargerea ușii, ci obligarea proprietarului să permită accesul pentru remedierea urgenței.

„A intra nu inseamna a sparge usa cum se propunea la mine in asociatie ci a ,,obliga” proprietarul la luarea masurilor urgente. Instanta a retinut corect ,,sa autorizeze intrarea instalatorului” pentru interventii urgente in condominiu”, se arată în mesajul respectiv.

Avocatul Gelu Pușcaș i-a dat dreptate bărbatului și a precizat că hotărârea instanței are caracter obligatoriu, iar nerespectarea ei poate constitui infracțiune de nerespectare a hotărârilor judecătorești.

El a adăugat, într-o notă ironică, faptul că cei care cer spargerea ușilor ar trebui să fie primii care să o facă, iar apoi în mod sigur vor pleca într-o „mașină cu girofar” pentru fapta lor.