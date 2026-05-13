Pentru vânzarea unui apartament, proprietarul trebuie să facă dovada că are plătite la zi cheltuielile către asociația de proprietari și utilitățile publice. Această obligație este prevăzută clar de art. 33 din Legea nr. 196/2018.

Legea arată că proprietarii care își înstrăinează locuințele sau spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință sunt obligați ca la întocmirea actelor de vânzare să dovedească plata la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației și a utilităților publice.

Asta înseamnă că, dacă toate plățile sunt achitate, președintele asociației de proprietari nu are temei legal să refuze eliberarea adeverinței. Situații precum refuzul motivat de faptul că blocul urmează să intre în consolidare sau că asociația trebuie să refacă anumite dosare nu au susținere juridică.

Un astfel de refuz este considerat un abuz. Proprietarul se poate adresa compartimentului din cadrul primăriei care are atribuții de îndrumare și control asupra asociațiilor de proprietari. În anumite cazuri, dacă vânzarea apartamentului este blocată și apar prejudicii, proprietarii aleg inclusiv să meargă în instanță.

Este important ca toate solicitările să fie făcute în scris și înregistrate oficial, cu număr și dată, pentru a exista dovada demersului.

Atunci când apar suspiciuni legate de calculele de întreținere sau de modul în care administratorul gestionează activitatea asociației, proprietarii au mai multe variante înainte de a ajunge la avocați sau experți, potrivit Ziarul de Iași.

Primul pas este solicitarea, în scris, a unor explicații de la președinte și administrator privind modul de calcul al cotelor de întreținere. Dacă răspunsul nu este clar sau problema persistă, poate fi sesizat cenzorul asociației.

Dacă nici acest demers nu rezolvă situația, proprietarul se poate adresa comitetului executiv și poate cere să participe la prima ședință a acestuia, pentru a prezenta direct problema. Legea prevede că acest comitet trebuie să se întrunească lunar.

O altă variantă este ridicarea problemei în adunarea generală a asociației, dacă persoana are calitatea de membru al asociației. Astfel, și ceilalți proprietari află situația și pot cere lămuriri.

Dacă nici aceste etape nu aduc rezultate, sesizarea se poate trimite către biroul specializat din primărie, responsabil cu controlul asociațiilor de proprietari.

Specialiștii atrag atenția că toate cererile și reclamațiile trebuie formulate în scris și înregistrate oficial, atât la asociație, cât și la primărie.

Situațiile în care noua conducere descoperă posibile angajări fictive sau plăți nejustificate sunt mult mai grave și pot avea implicații administrative, civile și penale.

Un exemplu este cazul în care o fostă administratoare și-ar fi angajat fictiv fiica pe postul de femeie de serviciu, aceasta fiind plătită ani la rând fără să fi prestat efectiv activitatea, în timp ce curățenia era făcută de alte persoane fără forme legale.

În astfel de cazuri, noul președinte trebuie mai întâi să clarifice situația în interiorul asociației, pe baza documentelor existente și a verificărilor interne.

Dacă apar dovezi privind încălcări ale legii, trebuie anunțate instituțiile competente: biroul din Primărie pentru controlul asociațiilor de proprietari, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Poliția.

În paralel, conducerea asociației trebuie să convoace o adunare generală extraordinară pentru a informa proprietarii despre cele constatate și despre măsurile luate.

În funcție de rezultatele verificărilor oficiale, asociația va decide pașii următori. Specialiștii spun că transparența totală și controlul clar al actelor administrative sunt esențiale pentru prevenirea unor astfel de situații și pentru respectarea Legii nr. 196/2018.