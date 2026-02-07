În cadrul asociațiilor de proprietari, persoanele alese în funcții fac parte din organele de conducere, respectiv comitetul executiv, președintele și cenzorul, și pot beneficia de indemnizații. Totuși, aceste remunerări nu pot fi acordate arbitrar, ci doar în condițiile stabilite de lege, a explicat avocatul Gelu Pușcaș.

Potrivit acestuia, legea este clară și nu permite interpretări creative: comitetul executiv poate doar să propună cuantumul indemnizațiilor către adunarea generală, care este singura competentă să aprobe fondul anual de indemnizații și să stabilească efectiv cuantumul lor. De asemenea, indemnizațiile trebuie să fie prevăzute în contractul de mandat, iar cheltuielile aferente se repartizează pe cota indiviză a fiecărui proprietar.

Avocatul a subliniat că, atunci când legea prevede că indemnizațiile „se propun”, aceasta exclude posibilitatea ca decizia să fie luată la nivelul comitetului executiv, competența aparținând exclusiv adunării generale.

Referitor la răspundere, Gelu Pușcaș a precizat că lipsa remunerației nu exonerează persoanele alese de răspundere. Legea nu face diferență între funcțiile plătite și cele neplătite, iar răspunderea este solidară. În consecință, persoanele care au știut că se încalcă legea și nu au respectat procedura pot fi obligate la plata unor sume, iar necunoașterea legii nu constituie scuză.

În privința majorării indemnizațiilor, avocatul a explicat că acestea sunt ilegale dacă nu sunt adoptate printr-o hotărâre a adunării generale convocată în mod corespunzător și înscrisă pe ordinea de zi. În astfel de situații, proprietarii pot solicita eliminarea sumelor nejustificate de pe lista de plată, iar asociația poate cere restituirea banilor încasați fără temei de către fostul președinte.

Totodată, Gelu Pușcaș a avertizat că plângerea penală nu reprezintă, în realitate, o soluție eficientă pentru proprietari, care au, de regulă, o singură cale eficientă: acțiunea civilă în instanță. El a explicat că plângerile penale sunt deseori clasate deoarece multe nu corespund realității infracțiunilor, compromițând astfel domeniul.