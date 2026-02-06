În România, garanția legală de conformitate este stabilită prin OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Aceasta se aplică tuturor bunurilor vândute consumatorilor, fără a fi nevoie de un certificat special sau de o mențiune expresă în contract.

Legea prevede că vânzătorul este obligat să livreze bunuri conforme cu contractul, cu descrierea făcută și cu așteptările normale pentru categoria respectivă de produse.

Durata standard a garanției legale de conformitate este de doi ani de la data livrării produsului. Această perioadă este stabilită prin lege și nu poate fi redusă prin condiții comerciale, regulamente interne sau mențiuni din certificatele de garanție. Responsabilitatea pentru lipsa de conformitate aparține vânzătorului, chiar dacă produsul este trimis în service la producător sau la un centru autorizat.

Legea spune că un bun este considerat neconform atunci când nu corespunde descrierii făcute de vânzător, nu are calitățile prezentate sau nu poate fi utilizat în mod normal. Sunt incluse atât defectele tehnice, cât și situațiile în care produsul diferă de informațiile oferite la vânzare, inclusiv cele din reclame sau prezentări online.

În cazul în care lipsa de conformitate este constatată într-un anumit interval de timp de la livrare, se prezumă că aceasta exista încă de la momentul livrării. În aceste condiții, consumatorul nu este obligat să dovedească faptul că defectul este unul de fabricație. Vânzătorul are obligația de a aduce produsul la conformitate prin reparare sau înlocuire, fără costuri pentru consumator.

Remediile disponibile în caz de neconformitate sunt prevăzute expres în legislație. Consumatorul poate solicita, în primă fază, repararea sau înlocuirea produsului. Dacă aceste soluții nu sunt posibile sau nu sunt realizate într-un termen rezonabil, poate fi cerută reducerea proporțională a prețului sau încetarea contractului, cu restituirea contravalorii plătite.

Termenul maxim pentru aducerea produsului la conformitate este de 15 zile calendaristice, conform legislației în vigoare. Orice clauză care limitează aceste drepturi este considerată nulă, potrivit principiilor din OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Garanția comercială este definită tot în OUG nr. 140/2021 ca fiind un angajament voluntar al vânzătorului sau al producătorului. Aceasta poate oferi condiții suplimentare, o durată mai mare sau beneficii extinse, dar nu poate restrânge drepturile legale ale consumatorului.

Legea prevede expres că garanția comercială trebuie să menționeze clar faptul că drepturile conferite de garanția legală de conformitate rămân valabile. În lipsa unei astfel de mențiuni sau în cazul unor formulări neclare, se aplică întotdeauna dispozițiile legale în favoarea consumatorului.

În practică, certificatele de garanție conțin adesea formulări care nu respectă pe deplin cadrul legal aplicabil. Deși sunt prezentate ca documente oficiale, acestea nu pot modifica sau restrânge drepturile stabilite prin lege. Orice clauză care limitează garanția legală de conformitate este considerată lipsită de efect.

Una dintre cele mai întâlnite situații este trimiterea exclusivă a consumatorului către producător sau către un service autorizat. În multe certificate se precizează că reclamațiile trebuie făcute doar la service, fără implicarea vânzătorului. Legea stabilește însă că responsabilitatea pentru garanția legală de conformitate revine vânzătorului, iar consumatorul are dreptul să se adreseze direct acestuia.

Este prevăzut explicit că, în cazul unei neconformități, consumatorul trebuie să se adreseze vânzătorului pentru a solicita remediile legale. Aceste remedii includ repararea, înlocuirea, reducerea prețului sau încetarea contractului, în condițiile stabilite de actul normativ. Vânzătorul este cel obligat să gestioneze solicitarea și să asigure aducerea produsului la conformitate.

Faptul că un produs este trimis în service sau că există un certificat de garanție emis de producător nu transferă obligația legală de la vânzător către o altă entitate. Relația juridică relevantă pentru garanția legală de conformitate este cea dintre consumator și vânzător, nu cea dintre consumator și producător.

OUG nr. 140/2021 prevede, de asemenea, că vânzătorul poate recupera ulterior costurile de la producător sau de la alte persoane din lanțul de distribuție. Această relație este însă una internă și nu afectează drepturile consumatorului. Consumatorul nu poate fi obligat să intermedieze sau să gestioneze acest raport.

Prin urmare, atunci când un certificat de garanție sau un comerciant indică exclusiv producătorul sau service-ul ca punct de contact, această practică nu înlătură dreptul consumatorului de a se adresa direct vânzătorului. Orice formulare contrară este lipsită de efect juridic în raport cu garanția legală de conformitate.

O altă greșeală frecventă este condiționarea garanției de păstrarea ambalajului original. În legislația în vigoare nu există nicio obligație pentru consumator de a păstra ambalajul pentru a beneficia de garanția legală. Lipsa ambalajului nu poate fi invocată ca motiv pentru refuzul soluționării unei reclamații.

În unele certificate apare mențiunea că garanția este valabilă doar dacă produsul este verificat într-un anumit termen foarte scurt de la achiziție. Astfel de formulări pot crea impresia că drepturile consumatorului se pierd dacă defectul nu este semnalat imediat. Legea prevede însă un termen mult mai larg pentru constatarea lipsei de conformitate, iar existența unui termen intern nu poate anula drepturile legale.

Sunt întâlnite și situații în care certificatul prevede că produsul va fi reparat de un număr nelimitat de ori, fără a oferi opțiunea înlocuirii sau a restituirii banilor. Ordinea și tipurile de remedii sunt stabilite prin lege și nu pot fi modificate prin documente comerciale. Dacă repararea nu este posibilă sau nu este realizată într-un termen rezonabil, consumatorul are dreptul să solicite alte remedii prevăzute de lege.

O altă practică problematică este excluderea generică a anumitor defecte fără explicații clare. Formulările vagi privind uzura normală sau utilizarea necorespunzătoare sunt uneori folosite pentru a refuza cereri legitime, fără o evaluare tehnică reală. Legea impune ca refuzul să fie justificat concret, nu bazat pe mențiuni generale din certificat.