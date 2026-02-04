Germania a demarat procesul de modernizare a infrastructurii mobile, planificând oprirea treptată a tehnologiei 2G. Această schimbare tehnică afectează direct milioane de autovehicule echipate cu sistemul automat de apel de urgență eCall, care pentru a funcționa depind de această rețea.

Consecința imediată este riscul ca aceste mașini să nu mai poată trece inspecția tehnică periodică (cunoscută sub denumirea de TÜV), potrivit Auto Motor Sport.

Sistemul eCall, obligatoriu pentru vehiculele noi începând din 2019, este proiectat să transmită automat un apel către serviciile de urgență în momentul unui accident grav. Majoritatea modulelor eCall instalate în ultimii ani utilizează tehnologia 2G sau 3G pentru a stabili conexiunea.

Odată ce rețeaua 2G va fi dezactivată, aceste dispozitive nu vor mai putea contacta centrele de urgență, chiar dacă restul sistemelor de siguranță (precum airbag-urile) funcționează normal. Defectarea acestui sistem, care este verificată la inspecția tehnică, poate duce la respingerea certificării vehiculului.

Din punct de vedere legal, funcționalitatea sistemului eCall este o cerință obligatorie. Inspectorii tehnicii auto au propus ca, având în vedere că proprietarii nu sunt responsabili pentru schimbarea tehnologiei de rețea, defecțiunea eCall să nu mai fie considerată o „deficiență majoră” în cadrul inspecției.

Totuși, decizia finală aparține autorităților federale germane, care vor stabili dacă această prevedere va fi ajustată sau nu.

Asociația Industriei Auto din Germania (VDA) a cerut o amânare a închiderii rețelei 2G pentru încă 10-15 ani, argumentând că, până recent, producătorii au fost obligați prin reglementare să instaleze module eCall bazate pe 2G și 3G.

O perioadă de tranziție extinsă ar oferi timp necesar pentru ca vehiculele afectate să fie înlocuite în mod natural în parcul auto.

Specialiștii recomandă ca proprietarii să verifice cu producătorul auto sau cu un service autorizat dacă vehiculul lor este echipat cu un modul eCall dependent de rețeaua 2G. Pentru unele modele, există opțiunea de a upgrada modulul la tehnologia 4G sau 5G, dar costurile pot fi semnificative.

Din păcate, pentru majoritatea vehiculelor, o astfel de modernizare nu este posibilă din punct de vedere tehnic. În acest context, atenția se îndreaptă către autorități, care vor trebui să găsească o soluție de tranziție care să nu penalizeze proprietarii.