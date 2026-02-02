Asociațiile de la bloc trebuie să aibă două fonduri:

Fond de rulment – pentru plățile curente (de exemplu, întreținerea lunară).

Fond de reparații – pentru repararea și îmbunătățirea spațiilor comune.

Dacă nu au aceste fonduri, asociația poate primi amenzi de până la 5.000 de lei.

Legea nr. 196/2018 spune clar că asociația trebuie să stabilească cât trebuie să plătească fiecare proprietar pentru fondul de rulment. Proprietarii trebuie să aprobe anual fondul de reparații. La adunarea generală, proprietarii pot aproba și alte fonduri speciale, dacă vor. Deci, fiecare asociație poate avea mai multe fonduri, dar fondul de rulment și cel de reparații sunt obligatorii.

Legea spune că dacă asociația nu face fondul de reparații sau fondul de rulment, poate fi amendată cu 2.500 – 5.000 de lei. Amenda poate fi dată de primar, reprezentanții lui sau Poliția Locală.

Când se strâng bani pentru aceste fonduri, administratorul trebuie să dea chitanță separată pentru fiecare fond. Fondul de reparații rămâne la asociație. Fondul de rulment se dă înapoi proprietarului când vinde apartamentul, dacă nu se decide altfel în contract.

La multe blocuri, vecinii se ceartă la ședințele asociației din cauza reparațiilor din părțile comune. Reparația acoperișului provoacă deseori conflicte: unii vecini de la etajele de jos spun că doar cei de la ultimul etaj trebuie să plătească, pentru că ei sunt direct afectați.

Alții cred că toți locatarii trebuie să contribuie.

În astfel de cazuri, administratorul și președintele de bloc trebuie să clarifice situația. Legea din România spune că toate părțile comune trebuie întreținute de toți proprietarii, nu doar de cei afectați direct.

Deci și vecinii de la etajele de jos trebuie să plătească pentru repararea acoperișului sau a terasei, chiar dacă la ei nu plouă în casă.

Legea 196/2018 precizează că asociația de proprietari se ocupă cu administrarea, întreținerea și repararea proprietății comune și că toate cheltuielile pentru aceste lucrări sunt comune, adică trebuie plătite de toți locatarii prin fondul de reparații. Banii nu vin doar de la cei de la ultimul etaj, ci din contribuțiile tuturor locatarilor. Vezi aici toate detaliile în continuare.