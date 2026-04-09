Cum funcționează o asociație de proprietari? În practică, multe dintre problemele frecvente din condominii nu apar din lipsa cadrului legal, ci din lipsa participării active a proprietarilor la procesul decizional, spune avocatul Gelu Pușcaș într-o postare pe pagina de Facebook Consultanță Asociații Proprietari.

O asociație de proprietari este o entitate juridică formată din toți proprietarii dintr-un imobil, având rolul de a administra și gestiona bunurile și serviciile comune.

Printre atribuțiile principale se numără:

administrarea întreținerii lunare;

plata utilităților comune;

gestionarea contractelor cu furnizorii;

întreținerea și repararea spațiilor comune;

organizarea adunărilor generale ale proprietarilor.

Funcționarea corectă a unei asociații este reglementată prin legislație specifică și depinde de transparență, comunicare și responsabilitate comună.

În multe blocuri, apar aceleași dificultăți recurente:

1. Lipsa implicării proprietarilor

Mulți locatari evită participarea la ședințe sau luarea deciziilor, ceea ce lasă administrarea în sarcina unui grup restrâns.

2. Percepții negative și neîncredere

Acuzațiile generale precum „administratorii nu sunt corecți” sau „nu se face nimic legal” contribuie la tensionarea relațiilor din comunitate.

3. Suprasolicitarea persoanelor implicate

Administratorii, membrii comitetului executiv sau președinții ajung frecvent să gestioneze singuri situații complexe, ceea ce duce la epuizare și retragere.

4. Întârzierea plăților

Neplata la timp a întreținerii afectează direct capacitatea asociației de a funcționa corect.

Un fenomen tot mai des întâlnit în condominii este dezangajarea locatarilor: tendința de a critica sistemul fără a participa activ la îmbunătățirea lui.

Această atitudine generează un cerc vicios:

scade implicarea;

crește presiunea pe administratorii activi;

apar erori și blocaje;

cresc nemulțumirile.

În timp, acest dezechilibru poate duce la degradarea relațiilor comunitare și la pierderea eficienței administrative.

Implicarea nu este opțională într-o comunitate de bloc, ci esențială pentru funcționarea ei corectă.

Beneficiile directe includ:

transparență în cheltuieli și decizii;

reducerea conflictelor interne;

administrare mai eficientă a fondurilor;

prevenirea abuzurilor sau erorilor administrative;

creșterea calității vieții în condominiu.