Obligatoriu pentru proprietarii de apartamente. În cadrul blocurilor de locuințe, proprietarii au obligația legală de a menține actualizată evidența persoanelor care locuiesc în imobil. Conform legislației privind asociațiile de proprietari, orice modificare în structura locatarilor trebuie comunicată oficial către președintele asociației.

Această regulă este esențială pentru corecta repartizare a cheltuielilor comune, precum întreținerea, apa sau energia aferentă spațiilor comune.

Legea prevede un termen clar: notificarea trebuie transmisă în scris în cel mult 10 zile de la apariția modificării.

Obligația se aplică inclusiv în situații precum:

modificarea componenței familiei (nașteri, decese, căsătorii);

introducerea unor persoane în spațiu;

închirierea sau împrumutarea apartamentului;

prezența chiriașilor sau comodatarii.

Momentul de referință este fie apariția evenimentului, fie semnarea contractului de închiriere sau comodat.

Un aspect important clarificat de legislație este că președintele sau conducerea asociației nu poate stabili arbitrar numărul de persoane dintr-un apartament.

Estimările informale, precum:

consumul de apă,

observații ocazionale,

presupuneri privind traficul de persoane,

nu reprezintă criterii legale pentru stabilirea numărului de locatari.

Evidența trebuie să se bazeze exclusiv pe notificările oficiale ale proprietarilor.

În cazul persoanelor care locuiesc temporar într-un apartament, legea permite aplicarea unor contribuții per persoană, dar numai în anumite condiții.

Acestea pot fi stabilite doar dacă:

adunarea generală a asociației aprobă această metodă;

persoanele locuiesc în imobil cel puțin 15 zile pe lună.

În aceste situații, comitetul executiv poate calcula contribuțiile aferente fiecărui locatar temporar.

Tot comitetul executiv are competența de a stabili procedura prin care proprietarii sau chiriașii pot solicita scutirea de la plata cheltuielilor pe persoană.

Condiția minimă este, de asemenea, legată de perioada de absență sau neutilizare a locuinței, care trebuie să respecte pragul de 15 zile pe lună, conform hotărârii asociației.

Respectarea acestor obligații nu este doar o formalitate administrativă, ci un mecanism de asigurare a echității între proprietari și chiriași. Actualizarea corectă a numărului de locatari contribuie direct la:

distribuirea corectă a cheltuielilor comune;

evitarea disputelor între vecini;

transparența financiară în cadrul asociației;

o administrare eficientă a condominiului.

Legea 196/2018 impune proprietarilor o responsabilitate clară: notificarea în termen de 10 zile a oricărei modificări privind persoanele care locuiesc în apartament. Această obligație susține un sistem echitabil de administrare a blocurilor și reduce riscul de conflicte sau interpretări arbitrare în calculul cheltuielilor comune.