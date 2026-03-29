Inițiativa vine după ani de încercări eșuate de a integra Acordul privind Comerțul Electronic în regulile oficiale ale OMC, blocate de mai multe state membre. Acordul își propune să creeze un cadru deschis și mai previzibil pentru comerțul digital.

Pentru a depăși aceste obstacole, 66 de membri ai OMC, care reprezintă aproximativ 70% din comerțul mondial, au convenit, în cadrul celei de-a 14-a Conferințe Ministeriale a organizației, desfășurate la Yaoundé, capitala Camerunului, asupra unei soluții temporare. Aceasta permite aplicarea acordului între statele participante, în timp ce negocierile continuă pentru integrarea sa în sistemul general al OMC.

Diplomați citați de organizație subliniază că decizia reflectă frustrarea crescândă a statelor care susțin liberalizarea comerțului digital față de blocajele repetate cauzate de cerința de consens, prevăzută de regulile OMC pentru acordurile multilaterale.

Ministrul adjunct japonez al Economiei, Comerțului și Industriei, Yamada Kenji, a descris acordul drept „un pas istoric” către stabilirea unor reguli globale pentru comerțul digital. În același timp, ministrul britanic pentru Afaceri și Comerț, Peter Kyle, a afirmat că acesta este primul acord global de acest tip, care va face comerțul mai rapid, mai ieftin și mai sigur pentru companii.

India a fost unul dintre principalii opozanți ai acordului, susținând că astfel de reguli comerciale ar trebui adoptate doar prin consensul tuturor statelor membre.

Un diplomat european de rang înalt a declarat că acordul transmite un mesaj clar statelor care blochează reformele în cadrul OMC: dacă procesul este blocat, alte state vor continua fără ele.

India se opune și unui alt acord discutat la reuniunea OMC din Camerun, vizând facilitarea investițiilor în țările în curs de dezvoltare, temându-se că își poate pierde influența în negocieri.

Statele Unite nu fac parte dintre cele 66 de țări participante la acordul privind comerțul digital, administrația americană analizând în prezent poziția oficială față de inițiativă.

Acordul este distinct de moratoriul OMC asupra taxelor vamale pentru produsele digitale, cum ar fi descărcările online și serviciile de streaming, care rămâne, de asemenea, subiectul unor tensiuni politice între SUA și India la reuniunea din Camerun.