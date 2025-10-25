Anunț pentru cei care au ieșit la pensie. Dacă v-ați vândut recent locuința, ați putea avea in mână o sumă uriașă de bani care, în mod normal, v-ar descalifica de la pensie. Justin Bott, ofițerul de servicii comunitare de la Services Australia, a declarat că aici intervine regula unică.

„Când vindeți locuința principală și folosiți imediat banii pentru a cumpăra o nouă locuință, Services Australia va evalua orice fonduri rămase după cumpărarea noii locuințe în baza testelor standard de venit și active, în funcție de ce ați făcut cu banii”, a spus el, conform Yahoo.news.

Care este „regula specială” a Centrelink pentru pensia de stat. Bott a dat exemplul unui pensionar care își vinde casa pentru 900.000 de dolari și folosește 700.000 de dolari din această sumă pentru a merge într-un centru de îngrijire pentru pensionari. Acea persoană ar beneficia de o perioadă de scutire de doi ani, înainte ca cei 900.000 de dolari să fie luați în considerare în testul activelor. Aceasta poate fi extinsă la trei ani în circumstanțe excepționale.

În această perioadă de grație, Services Australia ar lua în considerare doar restul de 200.000 de dolari când vor evalua impozitarea pensiei.

Ratele deeming sunt ratele de rentabilitate pe care guvernul presupune că oamenii le câștigă din active financiare, inclusiv acțiuni, pensii și conturi bancare. Acestea pot afecta testarea mijloacelor pentru plățile Centrelink, inclusiv Pensia de Vârstă, JobSeeker.

În prezent, rata este de 0,25%, dar Bott a spus că „se poate schimba în viitor”.

În timp ce Services Australia ar include cei 200.000 de dolari în testul activelor, testul veniturilor ar include și un randament al dobânzii de 0,25% pentru cei 700.000 de dolari, ceea ce reprezintă 1.750 de dolari pe an.

Services Australia aplică această regulă specială doar atunci când cineva vinde reședința principală.

„Nu se aplică fondurilor provenite din vânzarea unei proprietăți de investiții sau a unei case de vacanță”, a adăugat Bott.

Reședința principală și terenul de până la două hectare nu sunt incluse în testul privind activele, dacă încă le dețineți atunci când solicitați pensia de vârstă.

Acestea au fost majorate la 1 iulie, pentru a ține pasul cu inflația. Persoanele singure pot câștiga acum 218 dolari pe două săptămâni, cu 6 dolari mai mult pe două săptămâni, de la 212 dolari, și totuși pot fi eligibile pentru pensia completă.

Fiecare dolar peste prag reduce pensia cu 50 de cenți pe două săptămâni, până când aceasta atinge noua limită de 2.516 dolari pe două săptămâni.