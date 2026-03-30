Într-un imobil cu mai mulți proprietari, fiecare deține dreptul de a-și folosi locuința și spațiul aferent, însă acest drept este limitat de regulile de conviețuire și de protecția drepturilor celorlalți coproprietari, spune avocatul Gelu Pușcaș într-un mesaj publicat pe contul de Facebook Consultanță Asociații Proprietari.

Orice intervenție asupra apartamentului sau terasei trebuie analizată nu doar din perspectiva confortului individual, ci și din punctul de vedere al impactului asupra securității și siguranței întregului imobil.

Într-un litigiu recent, un proprietar a instalat mai multe pergole retractabile pe terasa apartamentului, cu scopul de a reduce expunerea la soare și de a îmbunătăți confortul locativ.

Vecinul situat la un etaj superior a contestat aceste lucrări, susținând că structurile respective generează un risc crescut de pătrundere prin efracție în locuința sa.

Argumentul principal a fost că pergolele, prin poziționare și structură, pot facilita escaladarea și accesul neautorizat către ferestrele apartamentului.

În evaluarea cazului, instanța a avut în vedere probe tehnice și vizuale, inclusiv planul de situație al imobilului și fotografii ale lucrărilor executate.

S-a constatat că:

pergolele erau amplasate la o distanță foarte mică față de ferestrele apartamentului afectat (aprox. 60–80 cm);

structura metalică de susținere putea fi utilizată ca punct de sprijin;

chiar dacă materialul acoperișului nu permitea escaladarea directă, elementele de rezistență ofereau posibilitatea susținerii unei persoane;

această configurație crea o vulnerabilitate obiectivă în ceea ce privește securitatea locuinței.

Instanța a subliniat că nu este relevant doar scopul lucrării, ci și efectul concret pe care aceasta îl produce asupra siguranței vecinilor.

Un element esențial reținut în cauză a fost faptul că proprietarul care a realizat lucrările nu a acceptat implementarea unor măsuri de securitate alternative, propuse pentru reducerea riscului de efracție.

În acest context, instanța a apreciat că există o încălcare a obligației generale de a nu prejudicia ceilalți coproprietari prin modificări ale imobilului comun sau ale părților aflate în proximitate.

În final, instanța a dispus:

restabilirea situației anterioare montării pergolelor;

desființarea completă a structurilor retractabile;

recunoașterea faptului că lucrările au afectat securitatea apartamentului vecin.

Acest tip de speță evidențiază un principiu juridic important: dreptul de proprietate într-un condominiu este limitat de obligația de a nu crea riscuri pentru ceilalți locatari.

Chiar și lucrările realizate pentru confort personal pot deveni ilegale dacă: