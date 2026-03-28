Avocatul Gelu Pușcaș a subliniat într-o postare realizată pe Facebook că, pe lângă aprecierile pozitive, funcția vine frecvent și cu reclamații, petiții fără fundament, plângeri considerate nejustificate și chiar dosare în instanță.

În mesajul său, avocatul a făcut referire la o poziție exprimată de o instanță de judecată, care a arătat că persoanele aflate în funcții de conducere și care gestionează mai multe apartamente se expun atenției locatarilor și își asumă riscul de a fi acționate în judecată pentru modul în care își exercită activitatea.

„𝐃𝐀𝐂Ă 𝐄Ș𝐓𝐈 𝐏𝐑𝐄Ș𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐄, 𝐍𝐔 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄Ș𝐓𝐈 𝐃𝐎𝐀𝐑 „𝐌𝐔𝐋Ț𝐔𝐌𝐄𝐒𝐂”

Primești și:

reclamații

petiții fără fundament

plângeri „de dragul de a fi făcute”

chiar și dosare în instanță

Și nu, nu este o exagerare”, a scris acesta.

De asemenea, instanța a evidențiat că libertatea de exprimare nu se limitează la informații sau dezbateri inofensive, ci include și exprimări care pot genera nemulțumiri sau disconfort pentru persoanele vizate.

Pornind de la această interpretare, mesajul evidențiază ideea că implicarea într-o astfel de funcție atrage inevitabil o expunere mai mare și posibilitatea de a deveni țintă pentru critici sau acțiuni în justiție.

„Iată ce reține o instanță de judecată :

„Deținând o funcție de conducere și având de gestionat mai multe apartamente, reclamanta s-a expus singură atenției locatarilor, asumându-și riscul de a fi chemată în judecată pentru a da socoteală de modul în care își exercită activitatea și de a avea și aprecieri negative ori aparent șicanatorii.

Libertatea de exprimare acoperă nu numai informațiile și dezbaterile inofensive, ci și unele care pot vătăma sau pot stârni neliniști pentru persoana căreia i se adresează.”

Tradus pe scurt:

Dacă te implici, devii țintă”, a mai scris avocatul.

Totodată, avocatul a atras atenția asupra unui fenomen întâlnit în practică: atunci când într-un bloc există proprietari care formulează frecvent sesizări, devine mai dificilă găsirea unor persoane dispuse să se implice voluntar în administrare. Cei care acceptă astfel de roluri o fac, de regulă, în condiții care implică stres, timp consumat și riscuri juridice, aspecte care pot influența nivelul remunerației.

„Și acum partea pe care mulți o ignoră:

Când într-un bloc există măcar un proprietar care trăiește din sesizări,

nimeni nu mai vrea să se implice „voluntar”.

Cei care acceptă, o fac în anumite condiții:

stres

timp pierdut

riscuri juridice

Iar asta se reflectă în remunerație mai mare.

Concluzia simplă:

Cu cât sunt mai multe reclamații inutile,

cu atât crește costul administrării blocului.

Și acel cost…

nu îl plătește președintele. Îl plătim TOȚI”, a conchis acesta.

