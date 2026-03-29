În administrarea condominiilor, lista de plată a asociației de proprietari este documentul esențial care stabilește contribuțiile lunare ale fiecărui proprietar, spune avocatul Gelu Pușcaș într-un mesaj pe pagina de Facebook Consultanță Asociații Proprietari.

Expertul spune că acest document generează frecvent dispute, mai ales atunci când apar neclarități privind repartizarea cheltuielilor sau baza legală a sumelor.

Sumele înscrise în lista de plată reprezintă obligații financiare lunare ale proprietarilor față de asociație, stabilite în baza cheltuielilor comune și individuale ale imobilului.

Din perspectivă juridică și administrativă, aceste sume sunt considerate:

stabilite în mod prezumat corect;

aplicabile tuturor proprietarilor conform cotelor și consumurilor;

opozabile până la o eventuală contestare legală.

Cu alte cuvinte, lista de plată produce efecte imediate în cadrul asociației și este tratată ca fiind valabilă până la dovedirea contrariului.

Un principiu important în administrarea condominiilor este prezumția de legalitate a sumelor afișate.

Aceasta înseamnă că:

sumele sunt considerate corecte și justificate;

asociația nu este obligată să demonstreze preventiv legalitatea fiecărei poziții din listă;

documentele justificative există și pot fi verificate ulterior, în caz de litigiu.

Astfel, sarcina de a contesta revine proprietarului care consideră că există erori sau nereguli.

Proprietarii au dreptul de a contesta sumele, însă acest demers trebuie realizat în mod legal și etapizat.

Sesizarea asociației de proprietari contestația se depune în termenul prevăzut de lege;

se solicită verificarea și justificarea sumelor. Analiza internă a asociației verificarea documentelor contabile;

clarificarea eventualelor erori. Acțiune în instanță (dacă este necesar) doar instanța de judecată poate dispune modificarea sau anularea unor sume;

pot fi utilizate expertize contabile și probe suplimentare.

Important: autoritățile administrative (primărie, poliție locală) nu au competența de a modifica listele de plată.

Deși proprietarii au drept de informare și contestare, aceștia nu pot interveni direct asupra modului de calcul sau asupra documentelor interne ale asociației.

În practică:

lista de plată rămâne valabilă până la o decizie contrară;

modificările nu pot fi făcute unilateral de proprietari;

intervenția legală se realizează exclusiv prin proceduri juridice.

O parte semnificativă a cheltuielilor din listele de plată provine din contractele încheiate de asociația de proprietari cu furnizori de servicii (întreținere, reparații, curățenie, administrare etc.).

Aceste contracte au următoarele caracteristici:

sunt semnate de asociația de proprietari, prin reprezentanții săi legali;

generează obligații financiare directe reflectate în lista de plată;

stabilesc prețuri și condiții comerciale aplicabile serviciilor prestate.

Din punct de vedere juridic, proprietarul are calitatea de terț față de contractele semnate de asociație. Prin urmare:

nu poate modifica unilateral clauzele contractuale;

nu poate acționa în numele asociației;

nu poate impune schimbarea prețurilor sau condițiilor.

Orice modificare contractuală este posibilă doar prin:

acordul părților semnatare;

semnarea unui act adițional;

decizia organelor de conducere ale asociației.

Doar asociația de proprietari, reprezentată legal prin președinte și organele de conducere, are competența de a:

negocia contracte;

modifica clauze contractuale;

înceta sau înlocui furnizori de servicii.

Această competență este exclusivă și nu poate fi exercitată individual de proprietari.