Primăria Municipiului Pitești anunță organizarea ultimei campanii din acest an pentru colectarea gratuită a deșeurilor voluminoase și a echipamentelor electrice și electronice. Acțiunea este derulată prin Salubritate 2000 S.A. și se desfășoară în luna decembrie, pe baza unui program bine stabilit.

Campania va începe joi, 11 decembrie, la ora 14.00, și se încheie vineri, 12 decembrie, la ora 13.00. În acest interval, locuitorii municipiului Pitești pot depune deșeurile voluminoase și DEEE în containerele puse la dispoziție în mai multe zone ale orașului.

Punctele de colectare sunt amplasate în cartierul Găvana II pe strada Alunului la blocul A41, în zona Expo Parc la blocurile 8-9, în Trivale la Complex II la punctul termic 608, în zona Popa Șapcă la blocul D13-Z3 la punctul termic 405, în cartierul Craiovei în zona Negoiu, pe strada Tudor Vladimirescu la blocul D4-P20, în cartierul Banat la blocul B17 din zona bisericii și în Războieni în zona Complexului Piață.

În cadrul campaniei pot fi depuse obiecte precum mobilier, canapele, saltele, paturi, dulapuri, birouri, scaune, banchete, covoare, preșuri, carpete, etajere, comode, mese de cafea, mese de toaletă, rafturi și diverse echipamente electrice și electronice.

Sunt acceptate televizoare, frigidere, aparate de radio, cuptoare cu microunde, aparate de cafea, aspiratoare, mașini de spălat, computere și alte aparate similare care nu pot fi eliminate prin colectarea obișnuită.

Nu sunt acceptate deșeuri provenite din lucrări de construcții, resturi vegetale, deșeuri periculoase, reziduale sau reciclabile. Nu pot fi depuse nici componente auto precum parbrize sau anvelope, acestea nefiind incluse în categoria deșeurilor vizate de campanie.

Abonații casnici au posibilitatea de a solicita ridicarea deșeurilor voluminoase și a DEEE direct din fața locuinței. Solicitările trebuie trimise la numărul 0248 636 535 până la data de 11 decembrie, ora 14.00, iar deșeurile vor fi colectate în perioada 15–19 decembrie. Acest serviciu este disponibil exclusiv în baza unei programări telefonice.

Pentru detalii privind campania, programul de colectare sau modalitatea de predare a deșeurilor, locuitorii pot contacta operatorul la numărul de dispecerat 0248 636 535.