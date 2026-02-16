Poliția Locală Sector 2 a intervenit după ce o persoană a fost surprinsă în timp ce depozita deșeuri voluminoase pe domeniul public.

Potrivit reprezentanților primăriei, persoana a refuzat legitimarea în momentul în care a fost abordată de polițiștii locali. Ulterior, aceasta a fost identificată prin verificări specifice și prin utilizarea bazei de date DGITL.

Pentru refuzul legitimării, sancțiunea a fost de 1.500 de lei, în baza Legea 61/1991. Pentru depozitarea deșeurilor pe domeniul public, amenda a fost de 30.000 de lei, aplicată în temeiul OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.

„Persoană care a depozitat deșeuri voluminoase și care a refuzat legitimarea. Aceasta a fost identificată prin verificări specifice și utilizarea bazei de date DGITL, fiind sancționată contravențional pentru refuz de legitimare (Legea 61/1991 – PVCSC nr. 009314, în valoare de 1.500 lei) și pentru depozitare deșeuri pe domeniul public (OUG 92/2021 – PVCSC nr. 0002596, în valoare de 30.000 lei)” au transmis reprezentanții primăriei.

În total, sancțiunea depășește echivalentul a 6.000 de euro.

Reprezentanții administrației locale au transmis că deșeurile au fost evacuate de pe domeniul public la solicitarea și în prezența polițiștilor locali.

Într-un alt caz, o persoană care a depozitat deșeuri menajere a fost sancționată cu 2.000 de lei. Identificarea acesteia a fost posibilă după ce polițiștii locali au găsit un AWB, respectiv un număr de colet, pe un ambalaj aflat printre deșeuri.

Autoritățile au anunțat că astfel de acțiuni de control vor continua pe raza Sectorului 2.

Sancțiuni similare au mai fost aplicate și în trecut. Într-un caz anterior, reprezentanții unei societăți comerciale au fost surprinși în timp ce depozitau deșeuri pe spațiul public, iar firma a fost amendată cu 60.000 de lei.

Într-o altă situație, identificată prin sistemul de monitorizare video al primăriei, o mașină folosită pentru depozitarea ilegală a unor deșeuri provenite din lucrări de construcții a fost confiscată.

Persoana responsabilă a fost sancționată tot în baza OUG 92/2021, iar primăria a precizat că aceasta mai fusese anterior amendată pentru fapte similare.