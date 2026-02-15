Consiliul local al orașului a decis majorarea tarifului pentru colectarea deșeurilor cu până la 70%, ceea ce înseamnă că fiecare contribuabil trebuie să plătească 288 de lei pe an, adică 24,04 lei pe lună, față de 14,14 lei lunar în 2025, reprezentând o majorare de 110 lei pe an pentru fiecare persoană.

Noul tarif a fost stabilit prin proiectul de hotărâre care modifică și completează H.C.L. nr. 416/31.07.2025 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, aplicabil din 2026. Această majorare afectează mai ales familiile cu mai mulți membri: o familie cu doi copii poate ajunge să plătească peste 1.100 de lei anual, iar în alte cazuri suma poate depăși 1.500 de lei pe an, în funcție de numărul de persoane din gospodărie. În total, taxele și impozitele locale din Galați au crescut cu aproximativ 75% în 2026.

Creșteri ale taxei de salubrizare au fost raportate și în alte orașe din România. În Constanța, o persoană trebuie să plătească 28 de lei pe lună, iar în Brăila tariful lunar a crescut de la 21 la 25 de lei per persoană. În Oradea, asociațiile de proprietari care plătesc operatorului RER Vest trebuie să achite 24,26 lei de persoană pe lună, iar pentru persoanele fizice care locuiesc la case, abonamentul lunar pentru colectarea deșeurilor reciclabile din saci este de 31,88 lei, cu o creștere de 1,86 lei față de tariful anterior.

În Bistrița, taxa pe persoană pe lună a ajuns la 32,05 lei, din care 12,05 lei sunt subvenționați din bugetul local, ceea ce înseamnă că taxa efectivă datorată este de 20 de lei pe lună. În alte zone din țară, autoritățile locale au introdus taxe pentru persoanele care nu au contracte cu operatorii de salubritate, iar suma poate ajunge la aproximativ 1.000 de lei pe persoană pe an.

Un exemplu concret este sectorul 2 din București, unde persoanele fără contract plătesc 76 de lei pe lună, ceea ce duce la un total de peste 900 de lei anual. Amintim că poliția locală din București are autoritatea de a aplica amenzi pentru lipsa colectării selective, inclusiv pentru asociațiile de proprietari, indiferent de sectorul în care se află.