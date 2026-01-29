Reluarea serviciilor de salubrizare este posibilă imediat după semnarea sau reînnoirea contractului, fără a fi necesare alte formalități. Pentru reînnoirea documentelor și obținerea informațiilor suplimentare, locuitorii au la dispoziție trei puncte dedicate: Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, Corp C63, Etaj 3; Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, Corp 105 C, Parter; și Piața Rahova, Șos. Alexandriei nr. 3–5, spațiul 11.

De asemenea, informațiile pot fi obținute prin email, la adresele comercial@salubrizare5.ro și office@salubrizare5.ro, precum și prin platformele online ale operatorului, conform unui comunicat al administrației locale.

Colectarea deșeurilor se face doar din pubele etichetate în Sectorul 5, încă din luna septembrie a anului trecut. Autoritatea locală susține principiul european de plată în funcție de cantitatea deșeurilor aruncate, ceea ce generează costuri mai mici pentru cetățenii care își fac contract. Cetățenii au posibilitatea să ridice personal etichetele pentru recipiente, inclusiv recipientele solicitate, în cazul în care nu au făcut acest lucru deja.

„Prestarea serviciilor de salubrizare se poate realiza exclusiv pe baza unui contract valabil, încheiat conform legislației în vigoare. În lipsa unui cadru contractual legal, operatorul nu poate continua furnizarea serviciilor”, au explicat reprezentanții primăriei.

Etichetele și recipientele pot fi ridicate de la Garajul Pucheni, situat pe strada Pucheni nr. 79, de luni până vineri, între orele 08:00 și 15:00. Sunt eligibili doar cei care se prezintă cu cartea de identitate și figurează în baza de date cu un contract valabil.

Modificarea procedurii a fost necesară ca urmare a numărului mare de solicitări pentru încheierea de noi contracte și a volumului mare de etichetări ce trebuie realizate într-un timp scurt.

Amintim că Sectorul 4 a adoptat noi tarife pentru serviciile de salubrizare, ceea ce va duce la costuri mai mari pentru bucureșteni în ceea ce privește gunoiul menajer și colectarea deșeurilor reciclabile. Noile prețuri vor intra în vigoare din primăvara anului 2026, mai exact din luna martie.

Decizia a fost luată printr-o hotărâre a Consiliului Local Sector 4, document adoptat în data de 18 decembrie, care stabilește noile valori aplicabile serviciului public de salubrizare. Hotărârea vizează atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice și include tarife distincte pentru diferitele tipuri de deșeuri.

În document sunt aprobate tarife pentru activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. Pentru această activitate, prețul stabilit este de 229,87 lei pe tonă, fără TVA.

Pentru persoanele fizice, tariful total de gestionare a deșeurilor va fi majorat la 25,70 lei pe lună, fără TVA. În cadrul acestui tarif, nu se modifică prețul aferent fracției umede, care rămâne la nivelul de 18,41 lei de persoană, fără TVA. În schimb, tariful pentru fracția uscată va crește și va ajunge la 7,29 lei.

Majorări de tarife au fost stabilite și pentru persoanele juridice, tot cu aplicare din martie 2026. Astfel, pentru colectarea fracției umede, tariful va fi de 273,41 lei, fără TVA, iar pentru fracția uscată, prețul va crește la 129,70 lei, fără TVA.