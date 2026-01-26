Palierul și casa scării sunt spații comune, aflate în proprietatea tuturor locatarilor. Legea asociațiilor de proprietari și regulamentele locale de salubritate impun obligația menținerii acestora curate și libere. Depozitarea gunoiului, chiar și temporar, este considerată folosire necorespunzătoare a spațiilor comune.

Autoritățile tratează această situație nu doar ca pe o problemă de curățenie, ci și ca pe un risc pentru sănătate și siguranță. Mirosurile, apariția dăunătorilor, dar și blocarea căilor de evacuare sunt motivele pentru care gunoiul pe palier este interzis.

Interdicția rezultă din mai multe acte normative aplicabile simultan: legea privind asociațiile de proprietari, hotărârile consiliilor locale privind salubritatea, normele de ordine și curățenie publică și, în unele cazuri, regulamentele interne ale blocului. Chiar dacă regulamentul de ordine interioară nu menționează explicit gunoiul pe palier, prevederile legale generale se aplică automat.

În multe localități, depozitarea deșeurilor pe casa scării este asimilată obstrucționării căilor de acces, fapt sancționat inclusiv de normele ISU.

Sancțiunile diferă de la o localitate la alta, însă, în general, amenzile pornesc de la câteva sute de lei și pot ajunge la 1.000–2.000 de lei, mai ales dacă fapta se repetă sau dacă este constat un risc sanitar ori de siguranță. În unele orașe, poliția locală aplică amenzi direct, fără avertisment prealabil.

Dacă persoana care a lăsat gunoiul pe palier este identificată, amenda se aplică direct acesteia. Problema apare atunci când autorul nu poate fi stabilit. În astfel de situații, autoritățile pot sancționa asociația de proprietari, iar costurile pot fi repartizate tuturor locatarilor, inclusiv celor care respectă regulile.

Din acest motiv, tot mai multe asociații recurg la montarea camerelor de supraveghere în spațiile comune, cu respectarea legislației privind protecția datelor.

Locatarii care se confruntă constant cu gunoi lăsat pe palier pot sesiza administratorul sau președintele asociației, pot formula o reclamație scrisă sau pot apela la poliția locală. În cazul repetării situației, asociația poate aplica sancțiuni interne prevăzute în regulamentul de ordine interioară.

Așadar, gunoiul lăsat pe palier nu este o simplă neglijență, ci o contravenție. Chiar și pentru perioade scurte, depozitarea deșeurilor în spațiile comune este interzisă și sancționabilă. Legea nu face diferența între „doar puțin” și „mai mult”: spațiile comune trebuie menținute curate și libere în permanență.