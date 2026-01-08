Aglomerația, presiunea timpului și infrastructura incomplet adaptată duc la un număr mare de abateri în orașe. Traficul urban cu multe intersecții, semafoare, treceri de pietoni și situații imprevizibile, care cresc riscul de încălcare a regulilor.

Datele din 2025 arată că, indiferent de țară, orașele rămân punctele sensibile ale siguranței rutiere. Regulile sunt aceleași, dar modul în care sunt respectate diferă în funcție de context, infrastructură și comportamentul participanților la trafic.

Deși limitele de viteză sunt mai mici în localități, viteza neregulamentară continuă să fie o problemă constantă. Potrivit datelor centralizate de Poliția Română, în primele luni din 2025, viteza a fost una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, inclusiv în zone urbane, unde traficul este mixt și imprevizibil.

În orașe, viteza apare frecvent ca abatere pe bulevarde late, pe segmentele dintre semafoare sau în zone unde șoferii percep drumul ca fiind „liber”. Graba, rutina zilnică și subestimarea riscurilor contribuie la depășirea limitelor legale, chiar și pe distanțe scurte.

Orașele sunt spațiul unde interacțiunea dintre participanții vulnerabili la trafic este cea mai intensă. Datele din acțiunile derulate anul trecut arată mii de sancțiuni aplicate pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice, într-un interval scurt de timp, în cadrul controalelor coordonate la nivel european.

Traversările neregulamentare, deplasarea pe carosabil în afara zonelor permise și nerespectarea semnalizării rutiere sunt printre cele mai frecvente abateri. În multe cazuri, acestea apar din lipsa infrastructurii continue, dar și din grabă sau necunoașterea regulilor aplicabile în trafic urban.

Utilizarea sistemelor automate de monitorizare a dus la o creștere semnificativă a numărului de abateri constatate de Poliție. Sistemul e-Sigur, implementat la nivel național, a permis identificarea a zeci de mii de încălcări, multe dintre ele în mediul urban.

Radarele fixe și mobile, precum și camerele de supraveghere, surprind frecvent depășiri de viteză, neacordări de prioritate sau treceri pe culoarea roșie a semaforului. În orașe, aceste abateri tind să se repete în aceleași zone, acolo unde șoferii se bazează pe lipsa unui control permanent.

Deplasările pe distanțe mici, în interiorul orașelor, sunt adesea percepute de mulți șoferi ca fiind lipsite de risc. Datele centralizate anul trecut arată însă că alcoolul la volan rămâne prezent inclusiv în mediul urban, mai ales în timpul nopții sau în zonele cu localuri.

Pe lângă alcool, utilizarea telefonului mobil este o abatere des întâlnită. Staționarea la semafor sau deplasarea în coloană creează impresia de siguranță, ceea ce duce la lipsa de atenție și la reacții întârziate în trafic.

Parcarea rămâne și ea una dintre cele mai vizibile încălcări ale regulilor rutiere urbane. Opririle pe prima bandă, pe treceri de pietoni sau în stații de transport public sunt frecvente, mai ales în zonele aglomerate.

Datele publicate la nivel local, arată mii de sancțiuni aplicate pentru astfel de abateri. Din păcate, fenomenul este alimentat și de lipsa locurilor de parcare și de opririle considerate „temporare”, care ajung să blocheze traficul.

Problemele din traficul urban nu sunt specifice unei singure țări. Analizele publicate în 2025 de Comisia Europeană arată că respectarea limitelor de viteză și a regulilor de circulație este mai scăzută în mediul urban, în multe state europene.

În unele cazuri, nivelul de conformare la limitele de viteză în orașe scade sub jumătate, ceea ce indică o problemă generală legată de comportamentul în trafic și de modul în care sunt percepute regulile în zonele aglomerate.